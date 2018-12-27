傳蘋果將於2019年推第五代iPad mini及入門款10吋iPad

據外電報導，繼蘋果 (AAPL-US) 在 2018 年推出高階的 iPad Pro 之後，有消息人士表示，蘋果計劃在 2019 年以較低的價格推出兩款新的 iPad，其中包含第五代 iPad mini，以及入門級 iPad。

該消息指出，蘋果準備於明年上半年推出一款低價的 iPad mini 5，期望藉此減緩 iPad 銷售的大幅下滑，並預計於 12 月底開始進行大量生產。

自從 2015 年 9 月的第四代 iPad mini 發布以來，蘋果都沒有推出新的 iPad mini。該產品在 2017 年 3 月曾進行降價，128GB 容量的型號售價為 399 美元。

知名蘋果分析師郭明錤在今年 10 月份曾表示，蘋果正在開發新版本的 iPad mini，並預期將搭載升級版的處理器和更低成本的顯示面板。他也補充表示，新版 iPad mini 可望於 2018 年或 2018 年年初推出。

至於蘋果的入門級 iPad，消息人士指稱，蘋果將在明年推出用同樣價格的型號，來取代現存第六代 9.7 吋的 iPad，並配備 10 吋的顯示螢幕。

在經歷過 2017 的強勁銷售之後，蘋果將在 2019 年推出兩款低價版 iPad，期望促進銷售成長。據稱，兩款新版本 iPad2 將在 2019 年的下半年之後正式於市場上推出，目前並沒有精確的發佈時間表。

比起最新的 iPad Pro，目前市場上蘋果的 9.7 吋 iPad 更厚、更重、功能也更少，不過該款型號支持 Apple Pencil，同時也可以說是蘋果最經濟實惠的平板，起價為 329 美元。

此外，報導中也表示，蘋果計劃通過減少日本 LED 採購量並轉向韓國製造的 LED 顯示螢幕來降低兩款 iPad 的生產成本。