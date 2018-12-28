只求3月不升息！小摩：美股Q1可望上漲

摩根大通認為，只要 Fed「跳過」明年 3 月的會議，不要再次升息，那麼明年頭 3 個月美股可望上漲。

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，「機構投資者投降的跡象為股市在邁向 Q1 時創造一扇機會之窗，前提是 Fed 會回應市場的壓力。」

上週 Fed 升息，是 2018 年第四度升息，美股最初走漲，因為 Fed 明年預期的升息次數自 3 次降至 2 次，但隨後因鮑爾發表談話不如市場預期來得鴿派，股市大跌。

Panigirtzoglou 認為，明年 Fed 態度是否會變得更鴿派，這將決定美股 2019 開年走勢。

「如果沒有轉向這樣的鴿派，且殖利率曲線反轉的走勢沒有改善，那麼所有 Q1 出現的上漲均恐怕只是短暫現象。」

他指出，摩根大通預期股市「重大逆風目前已經大量減輕」，目前全球非銀行投資者 (真錢投資者) 均已不再看好股市，S&P 500 聖誕節前夕甚至短暫進入熊市。

「股市過去幾個月走跌，已經讓真錢投資者削減了以前加碼的部位，接下來他們積極出售股票的需求因而降低。」

「真錢投資者」即使用真實擁有的財富投資者，非借貸、非槓桿投資。共同基金、養老基金、捐贈基金、多數主權基金以及高淨值的個人通常就被稱為真錢投資者。他們以全價購買證券並獲得證券的所有權，不使用槓桿購買證券，也不利用保證金進行交易。