看衰聲中逆襲！亞馬遜稱今年聖誕假期銷量創最高紀錄

亞馬遜稱，今年聖誕假期的全球商品銷量創造了史上同期最高紀錄。這意味著，第四季亞馬遜的真實業績有望一掃可能遜於華爾街預期的頹勢。

美東時間 12 月 26 日周三，亞馬遜公布，這個聖誕假期購物季，亞馬遜全球客戶下單購買商品件數超過史上同期，全球上千萬消費者開始試用 Prime 的免費或付費會員服務，僅美國就有超過 10 億件商品通過 Prime 免費配送。亞馬遜平台的中小企業售出商品增速超過零售業務，50% 以上的亞馬遜假期出售商品都來自中小企業。



亞馬遜的亮眼成績不算意外，稍早華爾街見聞提到，萬事達卡數據顯示，11 月 1 日至 12 月 24 日，除汽車之外，美國民眾的消費額年增率增長了 5.1%，是六年來最強的聖誕節前消費增長，其中，網購消費增長 19.1%。

Adobe Analytics 數據顯示，在感恩節前的周三到「黑五」的周末之間，網購年增率增長 26.4%，這是假期消費提前「起飛」的一個跡象。

靚麗的購物季表現意味著，此前亞馬遜低於華爾街預期的第四季業績指引可能成功逆襲，實際業績有望令華爾街大跌眼鏡，優於市場預期。



今年 10 月 25 日亞馬遜公布第三季財報後，股價盤後一度跌超 9%。華爾街見聞文章當時指出，第三季亞馬遜的盈利均高於市場預期，但當季營業收入遜於市場預期，更重要的是，在包括一年內最重要假日購物季在內的第第四季，亞馬遜給出的收入和盈利指引也不及市場預期。

亞馬遜預計，第四季營業收入為 665-725 億美元，市場預期為 737.8 億美元；亞馬遜預計第四季營業利潤為 21 到 36 億美元，僅略高於去年第四季利潤 21 億美元，同樣低於市場預期的 39 億美元。

亞馬遜第三季財報公布後，評論稱，繼第三季之後，亞馬遜第四季的業績指引又一次低於市場預期，投資者對亞馬遜達到「盈利巔峰」的擔憂加劇，擔心其增長達到飽和點。

CNBC 報導指出，亞馬遜至今還未公布購物季的營業收入，投資者可能必須等到亞馬遜公布第四季財報才能了解假期銷售對亞馬遜當季業績的影響。

亞馬遜公布購物季表現後，本周三股價高開高走，早盤一度升破 1411 美元、日內漲約 5%，雖然兩大美國股指道指和標普盤中一度轉跌，但亞馬遜保住了漲勢，截至發文漲逾 2%。