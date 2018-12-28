美股盤後 – 美股最後一小時尾盤拉升 四大指數逆轉勝

週四 (27 日) 美股四大指數早盤急挫，道瓊當日低點狂瀉近 611 點。S&P 500 指數和那斯達克指數分別下跌 2.8% 和 3.3%，最後一小時四大指數尾盤拉升，美股出現連續第二天反彈。
週四 (27 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 260.37 點，或 1.14%，收 23,134.82 點。
- S&P 500 指數上漲 21.13 點，或 0.86%，收 2,488.83 點。
- 那斯達克指數上漲 25.14 點，或 0.38%，收 6,579.49 點。
- 費城半導體指數上漲 8.39 點，或 0.74%，收 1139.49 點。
S&P500 指數中，11 個板塊有三個板塊下滑，電信服務領跌、其次為非必需消費品與能源板塊；科技股、原物料、工業領漲。
科技股幾乎上漲，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.63 %；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.75%；臉書 (FB-US) 上漲 0.25%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.48%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.65%。
半導體類股漲跌互見，IBM (IBM-US) 上揚 2.15%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.23%；Intel (INTC-US) 上漲 0.37%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.45%；AMD (AMD-US) 下跌 2.29%；美光 (MU-US) 大漲 3.37%。
金融股幾上揚。美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.08 %；高盛 (GS-US) 上漲 1.52%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.13%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.13%。
台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.05%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.20%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.25%。
中概股 ADR 方面。阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 0.33%、百度 (BIDU-US) 下跌 1.46%、京東 (JD-US) 走高 2.84%、騰訊控股 ADR (TCEHY-US) 下跌 0.35%。
週四 (27 日) 外媒報導顯示，週四 (27 日) 報導顯示，根據京東內部檔，京東最大的營收來源京東商城 (JD Mall) 將進行重組，劃分為三大業務部門，此舉是為了平息投資者對該公司股價暴跌和對 CEO 劉強東強人領導作風感到的不安。
企業消息，由於中國和美國之間的緊張關係，導致週四早盤股市下跌。外媒報導，美國總統川普正在考慮一項行政命令，禁止美國公司使用華為和中興通訊製造的設備。
華爾街分析
由於疲軟的消費者信心指數與美中緊張關係影響，S&P 500 指數和道瓊斯指數在週四大部分時間交易均為負值後，午盤收斂跌幅並在尾盤拉升。除了週三的 5% 的漲幅之外，現在是 S&P 500 指數自 2015 年 8 月以來最大的 2 日漲勢。
Ameriprise Financial 首席市場策略師 David Joy 表示：「消費者一直對這個經濟體的大力支持，如果突然消費者開始有點焦慮且消費放緩，那將會產生影響。」
BOS 負責人 Dave Campbell 表示，「美中關係不確定性將繼續對市場構成壓力，中國已意識到他們與美國的這次貿易談判中更容易受到影響，因為從雙邊立場來看，他們比美國更具利害關係，我認為會有一個解決方案，但這將是一條艱難的道路，對我而言，這意味著上下波動性更大。」
Pacer ETF 總裁 Sean O'Hara 表示：「很難解釋今天、昨天和上個月的走勢。從時間來看，這是一個歷史性的牛市，當進入週期時，人們會變得更加緊張。」
道指週三收漲逾 1000 點，創下有史以來最大單日漲幅，Amundi Pioneer 的投資組合經理 John Carey 將華爾街的反彈描述為非常積極，也非常令人驚訝。
Carey 表示 ：「我認為這與估值有關，我們已經達到市場拋售約 20% 的價格，環顧四周，投資者可能認為逢低買進的時機點到了。」