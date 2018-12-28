美股盤後 – 美股最後一小時尾盤拉升 四大指數逆轉勝

週四 (27 日) 美股四大指數早盤急挫，道瓊當日低點狂瀉近 611 點。S&P 500 指數和那斯達克指數分別下跌 2.8% 和 3.3%，最後一小時四大指數尾盤拉升，美股出現連續第二天反彈。

週四 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 260.37 點，或 1.14%，收 23,134.82 點。

S&P 500 指數上漲 21.13 點，或 0.86%，收 2,488.83 點。

那斯達克指數上漲 25.14 點，或 0.38%，收 6,579.49 點。

費城半導體指數上漲 8.39 點，或 0.74%，收 1139.49 點。

S&P500 指數中，11 個板塊有三個板塊下滑，電信服務領跌、其次為非必需消費品與能源板塊；科技股、原物料、工業領漲。

S&P500 指數 11 個板塊。 (圖：finviz)

科技股幾乎上漲，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.63 %；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.75%；臉書 (FB-US) 上漲 0.25%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.48%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.65%。

半導體類股漲跌互見，IBM (IBM-US) 上揚 2.15%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.23%；Intel (INTC-US) 上漲 0.37%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.45%；AMD (AMD-US) 下跌 2.29%；美光 (MU-US) 大漲 3.37%。

金融股幾上揚。美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.08 %；高盛 (GS-US) 上漲 1.52%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.13%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.13%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.05%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.20%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.25%。

中概股 ADR 方面。阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 0.33%、百度 (BIDU-US) 下跌 1.46%、京東 (JD-US) 走高 2.84%、騰訊控股 ADR (TCEHY-US) 下跌 0.35%。

週四 (27 日) 外媒報導顯示，週四 (27 日) 報導顯示，根據京東內部檔，京東最大的營收來源京東商城 (JD Mall) 將進行重組，劃分為三大業務部門，此舉是為了平息投資者對該公司股價暴跌和對 CEO 劉強東強人領導作風感到的不安。

美國總統川普正在考慮禁止美國公司使用華為和中興通訊製造的設備。(圖：AFP)

企業消息，由於中國和美國之間的緊張關係，導致週四早盤股市下跌。外媒報導，美國總統川普正在考慮一項行政命令，禁止美國公司使用華為和中興通訊製造的設備。

華爾街分析

由於疲軟的消費者信心指數與美中緊張關係影響，S&P 500 指數和道瓊斯指數在週四大部分時間交易均為負值後，午盤收斂跌幅並在尾盤拉升。除了週三的 5% 的漲幅之外，現在是 S&P 500 指數自 2015 年 8 月以來最大的 2 日漲勢。

Ameriprise Financial 首席市場策略師 David Joy 表示：「消費者一直對這個經濟體的大力支持，如果突然消費者開始有點焦慮且消費放緩，那將會產生影響。」

BOS 負責人 Dave Campbell 表示，「美中關係不確定性將繼續對市場構成壓力，中國已意識到他們與美國的這次貿易談判中更容易受到影響，因為從雙邊立場來看，他們比美國更具利害關係，我認為會有一個解決方案，但這將是一條艱難的道路，對我而言，這意味著上下波動性更大。」

Pacer ETF 總裁 Sean O'Hara 表示：「很難解釋今天、昨天和上個月的走勢。從時間來看，這是一個歷史性的牛市，當進入週期時，人們會變得更加緊張。」

道指週三收漲逾 1000 點，創下有史以來最大單日漲幅，Amundi Pioneer 的投資組合經理 John Carey 將華爾街的反彈描述為非常積極，也非常令人驚訝。

Carey 表示 ：「我認為這與估值有關，我們已經達到市場拋售約 20% 的價格，環顧四周，投資者可能認為逢低買進的時機點到了。」