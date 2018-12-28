低油價打趴能源股 專家：美國水力壓裂股價位正甜！

隨著油價和廣泛市場一起走跌，某些美國能源生廠商的股票越來越有吸引力。

因對供應過剩與全球經濟壓力的擔憂，石油產業已受重創，打趴一干能源股。紐約投行 Seaport Global 能源開採和生產研究團隊負責人 Mike Kelly 週四表示，過去幾個月走跌大部分是與市場波動性有關。

在油價經歷週三大漲 8% 後，他週四指出，「現在能源股與經濟整體健康狀況緊密相關，現在市場的恐懼是，需求恐將墜崖般直直落下。」

週三美股歷史性大漲，「順著也把油價帶上來了，就那麼單純。」

但即使週三大漲，在油價相較低的環境下，一些定位良好的美國水力壓裂 (fracking stocks) 股現在價位看起來「物美價廉」。

Diamondback Energy 股價走勢

「只要 Diamondback Energy (FANG-US) 股價一降到每股 90 美元以下，我就一定回場。」Diamondback Energy 是獨立石油和天然氣生產商，週四股價一度低至 88.47 美元，但收盤轉漲 1% 至 92.88 美元。今年迄今該能源公司股價跌幅近 27%。

他稱，就算石油從現在每桶 45 美元價位崩跌至 15 美元，「Diamondback 仍會是最後撐下來的能源開採和生產 (E&P) 公司。低成本生產商最終將在這產業獲勝，而那就是 Diamondback。」

但另一方面，他又認為美國石油生產商該為 2018 年油價崩潰負責，例如 Diamondback 和 PDC Energy 公司。

對長期投資者來說，Kelly 認為，「油田服務公司現在的價位看起來非常非常迷人，尤其是 Halliburton (HAL-US) 和 Schlumberger (SLB-US)。」儘管有一些令人擔心的短期數據，例如美國成長放緩或者供應過剩的數據。

Halliburton 和 Schlumberger 週四分別收跌 0.26% 和 0.76%，但已自盤中低點反彈上升，今年迄今這兩家股價均下跌 46% 以上。