美股開始形成底部？技術分析師：恐怕還得波動好幾個月

技術分析師指出，投資者如果希望股市拋售潮快點結束，他們恐怕要失望了，因為股市還會波動好幾個月才會觸底。

這樣的時間表正好與一些大事的準備期相吻合，投資策略師認為，這可能是市場的基本催化劑。

頭一件大事就是中美貿易談判的最後期限：3 月 1 日，無論是什麼解決方式，總之有朝解決方向邁進一步就是好消息。

另一件大事是 3 月 20 日的 Fed 會議，聯準會 (Fed) 主席鮑爾到底理不理川普，會不會升息？市場猜測 Fed 可能停止升息，而這是股市利多。

本週是美股狂野的一週，先是週一 (24 日) 急遽下跌，S&P 500 觸及今年新低，接著週三 (26 日) 道指出現史詩般千點巨漲，但週四 (27 日) 盤中又見 611 點的大跌，最後卻又收升 260.37 點。

技術分析師對於終點是否近了意見分歧，但均同意在市場觸底前還會有另一波劇烈波動漲勢。

Oppenheimer 技術分析師 Ari Wald 指出，以歷史經驗來看，主要底部都會有雙底，但目前還沒出現雙底，「像寫 W 一樣，現在才寫了第一條腿。一般來說，價格會出現一些整併，目前我們已看到 S&P 500 在 2375，週一短暫低於這水準，接著超過這水準，現在是自 2016 年以來的牛市撤退 50%。」

「還要再過幾週或甚至數月才會抵達絕對底部，現在市場似乎正處於高強度的低位。」

「看看我們下行程度多誇張，你就可以看到上行的動作多大，現在要變悲觀已經太晚了，但現在要改樂觀也太早了。」

第三件事是企業獲利，但獲利消息可能多空交錯，因為今年獲利成長超過 20% 已經觸頂，許多企業預期明年走疲。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 認為，全球貿易問題最令市場煩躁，因為那最有可能導致全球經濟衰退，另一個煩惱就是 Fed 升息的速度，最後則是華盛頓整體功能失調 (因政府關閉)。

Stovall 指出，如果這些有正面發展，那週一的收盤水準就將證實是低點。

Strategas Research 技術分析師 Chris Verrone 表示，「比較棘手的問題是，週三的大漲究竟只是下行趨勢中的反彈，還是大幅度低位的起點。這事沒有定論，但不管哪一種說法，至少我們預期未來幾週走勢就是這樣。阻力在 2600 至 2675 這範圍出現 (自低點大概上升 10%~15%)。」

「在熊市環境中，這種程度的大漲並不罕見，但棘手的部分是時機和走勢延續時間，主要低點通常表現出極強的廣度和動能。」

野村 Instinet 執行董事 Frank Cappelleri 認為，目前的拋售對大家都關注的技術指標來說很難，「顯然昨天的低點 2346 都在大家的雷達上了，其他所有回撤的水準或者移動均線、長期支撐區域，這些在下行途中都沒有意義，至少我們有一個短期的參考點。」

他偏向將此回走勢與 2011 年一次盤中下跌 20% 相比較。「我們之前就經歷過好幾個月這樣，最近一次是在 2011 年至 2012 年間。」他指出 2011 年的 10 月過後 2 個月價格走勢才清晰一些。「現階段買進或賣出都令人不太舒服。」

他指出，在 2011 年的拋售中，S&P 漲跌 10% 的次數有 7 次，而漲跌 5% 的次數則有 19 次。

「但我們還沒看到這樣的拉鋸，要有更多這種漲跌拉鋸的走勢，現在卻偏一邊倒去，現在倒向下跌那邊。」

Wald 仍認為牛市完好無損。

「我們多年的經驗就是，沒有人知道股市往哪走，要賺錢不是靠知道股市要怎麼做，而是有一個過程，技術分析就是一個過程。」

他指出， S&P 500 企業中只有 8% 在他們的 200 日 MA 以上，這是自 2011 年以來最低水準，2011 當年只有 7%。

「我們認為，我們仍處於這長期牛市中，這是在低成長的全球環境中，由高成長企業領導的牛市。靠蘋果、微軟這一類的股票，你最終還是能把虧損拿回來的，我反而比較擔心與全球和商品曝險的股票，例如能源、工業和原物料股。」

貝爾德首席投資策略師 Bruce Bittles 卻認為，聖誕前夕縮短半日的交易時間，市場浮現大屠殺的悲觀情緒，道瓊指數下挫 600 點以上，這可能是邁向觸底的一個跡象。

「我們認為 24 日的走跌引發市場悲觀飆升，這是我們認為要形成底部的一個必要條件，先前預期恐懼指數 VIX 上升至 35，這在週一已經達到，但看過往經驗，所有大跌都會讓 VIX 上升更高，所以我們還需要看其他數據才能確定底部，目前我們仍只是懷疑。」