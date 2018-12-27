外資終結連6賣 避險資金湧入富邦VIX 三大法人共買超87.62億元

台股今 (27) 日在美股周三展開報復性強彈激勵下，電金族群與台塑四寶同步走強，指數終場大漲 162.57 點，以 9641.56 點作收，成功站回 9600 點關卡，並收復 5 日線，成交量約 813.2 億元。三大法人方面，外資及陸資買超 76.25 億元，投信買超 7.15 億元，自營商買超 4.22 億元，共買超 87.62 億元。其中，外資終結連 6 賣，惟避險資金湧入富邦 VIX，大買超過 4.7 萬張。

台指期部分，外資增持多單 6937 口，多單未平倉口數增至 46082 口；投信回補空單 1626 口，空單未平倉口降至 36938 口；自營商減持多單 670 口，多單未平倉口數降至 1483 口。

除欣興外，今日獲外資買超上萬張的均為 ETF，包括富邦 VIX 與元大 S&P 原油正 2，而富邦 VIX 又以 4.7 萬張榮登冠軍，顯示即便台股今日反彈，但長線市場情緒仍偏空，使避險需求持續湧進富邦 VIX。

外資今日買盤火力集中在電子股與金融股，獲外資買超上千張的電子股包括台積電、群創、微星、友達、華新科、南亞科、鴻海、華邦電、台表科，金融股包括開發金、兆豐金、華南金、永豐金、玉山金、上海商銀、中信金、合庫金、彰銀與第一金，傳產股則有中鋼、台灣高鐵、長榮、中華電、南亞與長榮航。此外，外資買超上千張的也包括元大台灣 50 反 1、元大 S&P500 反 1 等 2 檔反向型 ETF。

外資買超第 1 名為富邦 VIX、買超 47121 張，第 2 名欣興、買超 21261 張，第 3 名元大 S&P 原油正 2、買超 15292 張，第 4 名台積電、買超 8967 張，第 5 名中鋼、買超 8839 張，第 6 名群創、買超 7056 張，第 7 名開發金、買超 6443 張，第 8 名兆豐金、買超 6210 張，第 9 名微星、買超 5084 張，第 10 名台灣高鐵、買超 4502 張。

外資賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 7878 張，第 2 名旺宏、賣超 7054 張，第 3 名大同、賣超 3447 張，第 4 名技嘉、賣超 3115 張，第 5 名元大台灣 50、賣超 2955 張，第 6 名晶電、賣超 2284 張，第 7 名中環、賣超 2163 張，第 8 名華新、賣超 2161 張，第 9 名英業達、賣超 2079 張，第 10 名神盾、賣超 1740 張。

投信買超第 1 名智邦、買超 3029 張，第 2 名元大台灣 50、買超 1153 張，第 3 名力山、買超 891 張，第 4 名英業達、買超 800 張，第 5 名新普、買超 716 張；投信賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 4181 張，第 2 名富邦 VIX、賣超 2700 張，第 3 名遠東新、賣超 2023 張，第 4 名彰銀、賣超 1500 張，第 5 名華夏、賣超 778 張。

自營商買超第 1 名為富邦 VIX、買超 12534 張，第 2 名富邦日本正 2、買超 2443 張，第 3 名富邦 NASDAQ 正 2、買超 2171 張，第 4 名元大台灣 50、買超 2033 張，第 5 名元大台灣 50 正 2、買超 1588 張；自營商賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 10281 張，第 2 名元大滬深 300 正 2、賣超 4126 張，第 3 名元大 S&P500 反 1、賣超 2219 張，第 4 名國泰美國道瓊反 1、賣超 1840 張，第 5 名陽明、賣超 1698 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，中小型股前兩日開始動搖，今日出現轉強訊號，顯示市場疑慮消除，雖然成交量仍明顯缺乏，但破底危機已解除，不過，市場不看好後續反彈行情表現，追價意願不高，預期大盤仍將呈現觀望氣氛的量縮格局，短線指數可能在月線下方持續震盪整理。

