味全執行長蘇守斌請辭 傳前總座回任

味全 (1201-TW) 董事長陳永清今 (27) 日證實，現任味全執行長蘇守斌已提出請辭，此人事案，預計將提報明年 1 月 28 日的董事會，至於接任人選，他聽聞將由味全前總經理張教華接任，但目前董事會並沒有看到這項提報的資料。

陳永清說，執行長蘇守斌已當面向他口頭表示，將辭去所擔任的味全執行執行長一職，工作將做到明年 1 月 28 日，但目前董事會同樣也沒有有關蘇守斌的請辭相關資料。

目前擔任味全執行長的蘇守斌是老味全人，曾任職於美商寶僑、博登、嬌生等企業，1998 年頂新魏家併購味全後，挖角他擔任味全食品事業群總經理，並於 2002 年升任味全公司總經理。2009 年蘇守斌離開味全，加入永豐餘，而在 4 年前，味全遭滅「頂」風暴波及，味全老員工出面請託，蘇守斌捱不過員工的聲聲喚，於 2015 年回鍋出任味全執行長一職。

蘇守斌接任味全執行長後，大力刪減非核心事業，包括松青超市、王德傳茶葉、台灣 UCC 咖啡及埔心牧場資產，並專注在冷藏的鮮乳、乳飲品、果汁及咖啡等核心品類，味全在去年轉盈，稅後純益 6.64 億元，每股純益 1.31 元，今年前 3 季稅後純益 10.21 億元，每股純益 2.02 元。