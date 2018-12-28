白酒企業新顯學 錢進金融業

中銀國際證券計劃在中國 A 股掛牌上市，在股東名單中，赫然發現洋河名列其中，這也是繼五糧液、老窖、瀘州老窖、劍南春入股華西證券後，又一家白酒企業計劃入股上市證券公司。

中銀證券來頭不小，它不光是中國老牌的證券公司，同時也是中銀國際控股 (中國銀行子公司) 聯合中國石油天然氣集團、國家開發投資公司、玉溪紅塔煙草（集團）等中國五家大型企業共同組成的大型券商，從股東結構來看官方色彩濃厚。除了穩定的獲利不在話下外，今年中銀國際成功的協助小米集團在香港上市，創造香港歷史上最大科技產業上市紀錄，並創下 2018 年全球規模最大的 IPO 案。

對於入股中銀證券，洋河方面已證實這項消息，但也慣例地對外表示只是單純出自財務投資方面的考量。當然只要中銀證券上市成功，洋河將能從中獲利。不過洋河的動作只是展現出近幾年來中國白酒企業布局金融領域的一大趨勢。

不光如此，洋河也和其子公司蘇酒集團江蘇財富管理有限公司共同出資設立江蘇洋河投資管理有限公司，目的在於展開主動性投資，提升集團綜合實力。

圖: 洋河週線圖。

除了上述幾家白酒集團投入金融業的事跡外，茅台集團過去也入股南方證券、華泰人壽保險、貴州泰和保險經紀、茅台建信投資基金、貴州貴銀金融租賃、華泰保險集團、貴陽銀行等多家金融企業。

這些大型白酒企業將觸角延伸至金融業務也是有其因素，當中包含現金流充足、企業信譽高，擁有高的授信額度，再加上白酒企業上下游產業鏈龐大，上游有原料、包裝設計服務等供應商，下游有龐大的經銷商體系，在掌握上下游企業的財務數據之後，對這些企業的信用狀況、資金需求也能有較佳的判斷依據，因此可以提供這些供應鏈金融相關的業務。這當然就是不缺錢的白酒企業布局金融領域的主要原因和優勢。

