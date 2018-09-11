中國人口政策反轉 計畫生育司全撤銷 二胎概念股揚眉吐氣

中國人口政策反轉，就在昨 (10) 日下午，國家衛生健康委員會發文撤銷三個計畫生育司，並新增四個和全民健康相關的司局，代表未來中國生育政策將徹底放開，今 (11) 日中國二胎概念股再度大漲慶賀。

衛健委最新公佈，三個計畫生育司 (計劃生育基層指導司、計劃生育家庭發展司、流動人口計劃生育服務管理司) 全部撤銷，同步新增老齡健康司、職業健康司、人口健康與家庭發展司、保健局四個司局，代表中國官方接下的目標要從計畫生育轉向全民健康，更代表計畫生育政策將徹底放開。

消息傳出後，今日二胎概念股紅通通，其中起步股份 (603557-CN) 一度漲停，創源文化 (300703-CN) 大漲近 9%，延江股份 (300658-CN) 漲幅一度逼近 4%，邦寶益智 (603398-CN)、愛嬰寶 (603214-CN)、戴維醫療 (300314-CN) 等同步上攻。

中國二胎概念股今大漲 (圖自新浪財經)

市場分析認為，全面放開生育後，嬰童數量未必出現爆發式成長，但現代人對育兒的品質要求大為提高，只要新增人口數量不出現大幅衰減，人口紅利可望催生人民幣上兆規模的母嬰市場，看好母嬰消費行業將迎接高速發展期。

目前中國備受看好的二胎概念股，例如創源文化擁有兒童培訓教育服務與產品業務，去年特別加強創造力課程研發，更開設兩家直營培訓中心。

愛嬰寶則是中國最大母嬰產品業者，產品範圍包括嬰幼兒乳製品、紙製品、餵哺用品、玩具、汽車座椅等品項。去年營收為人民幣 18.08 億元，淨利人民幣 1.05 億元，今年第一季營收為人民幣 4.82 億元，年增 13.39%，淨利人民幣 1213 萬元，年增 18.92%。

嬰兒保育設備專業製造商戴維醫療在中國已經算龍頭廠商，主要產品包括嬰兒保溫箱、嬰兒輻射保暖台與生兒黃疸治療設備等三大類，更擁有自主知識產權。