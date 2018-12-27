大跌40%後逢低買入？FB被香櫞標為2019年S&P500年度個股

知名放空機構香橼 Citron 週三 (26 日) 發布研報，將臉書 Facebook (FB-US) 稱為「2019 年度 S&P500 個股」。香橼設定臉書目標價為每股 160 美元，比臉書週三 (26 日) 收盤價 134.18 美元還要高出 26%。

臉書股價週三 (26 日) 收盤上漲 8.16% 來到 134.18 美元。

臉書股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

兩年多前，Citron 的 Andrew Left 稱臉書為長期賣空股，而臉書在 7 月 25 日創下歷史新高之後，股價已下跌超過 40% ，而目前 Citron 又表示，現在是逢低買入的時候了。

Left 在這份最新的研究報告中寫道，「臉書平台已經取得了很大進展，並且已經將 Citron 從一個懷疑者，變成了一頭大公牛」，Left 設定臉書股票價格目標為 160 美元。

儘管負面新聞主要與數據隱私問題有關，但臉書季度營收仍繼續以雙位數的速度成長，尤其臉書旗下的 Instagram 更是正在成為一個更強大的電子商務平台。Left 說道，「Instagram 將成為品牌，並通過故事形態提供產品交易，創造緊迫感、稀少感，以及視頻友好格式的更大平台」。

對於臉書的負面言論，Left 寫道，「書籍、電影都把臉書稱為一個邪惡的話題，但公司從未像現在這樣引投資人的注目。由於投資人過度擔心隱私和新聞的短期噪音，他們忘記了臉書在消息傳遞、網路、和購物未來方面，具有全球影響力的最先進廣告工具的獲利能力和潛力」。

Left 表示，臉書旗下的 Instagram (IG) 是一個照片和視頻共享應用軟體，已成為廣告商的一個引人注目的平台。「投資人會因為用戶行為轉向 Instagram 購物，以及商業流程的個性化而獲得回報」。