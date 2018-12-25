美股一旦跌入熊市 通常會持續多久？

在美股即將正式邁入熊市之際，投資者最為關心的問題在於：市場多久能反彈？

熊市是如何定義的？

從數字上，美股熊市是指從最近的峰值下跌 20% 或更多。

美股是否已經完全進入熊市取決於如何定義高點：如果採用盤中數據，美股已經入熊，如果採取收盤價，市場距離熊市只有數點之遙。

本周二，美國股市延續了金融危機以來最慘烈的走勢，標普 500 指數報 2,351.10 點，較 9 月 20 日收盤價下跌 19.8%，距熊市門檻僅差 7 個點。與 9 月 21 日的盤中高點相比，指數下跌了 20%。

10 月以來，美股在通常是全年表現最好的幾個月之中持續下跌，12 月的暴跌可能創造了自 1931 年大蕭條以來最差的 12 月紀錄表現。

Independent Advisor Alliance 首席投資官 Chris Zaccarelli 評論稱：

即使 20% 只是一個心理數字，那在心理上也非常重要。

過去幾周的交易方式就好像我們已經進入熊市。我不知道這是否會造成恐慌，但如果標普 500 指數跌破 2344.5 點的水平，那會非常令人不安。

當然，除了百分比下跌，還有其他更情緒化的方法衡量熊市。

當熊市來臨之際，任何的好消息都不足以阻止賣方拋售。儘管經濟狀況穩定，市場依然會下跌。樂觀的一面常常被忽視，任何積極的消息似乎都被交易員所遺忘。

但在本輪下跌中，經濟基本面並沒有發出衰退的信號，而衰退通常是全面熊市的必要條件。

股市何時會反彈？

參考歷史經驗，熊市的恢復時間相當漫長。

根據高盛和 CNBC 的統計，自二戰以來，美股熊市平均下跌 30.4%，持續 13 個月。當熊市條件被觸發後，股市平均需要 21.9 個月才能恢復。

即使是股市進入「回調」區間（從近期高點下跌至少 10%），復甦之路依然不短。歷史數據顯示相關的回調通常持續 4 個月，市場在觸底前平均下跌 13%。

（二戰以來歷次美股回調熊市統計 圖片來源：CNBC）

這次市場在擔心什麼？

投資者需要關注和擔心的事項很多。

聯準會是市場長期最為關注的焦點。聯準會正在升息，這使得借款成本在上升。上周，聯準會今年第四次上調基準利率，同時聯準會主席鮑威爾暗示將以目前的速度清理資產負債表。

市場擔心在聯準會升息之際，美國公司信貸市場可能會發生危機。CCB 證券策略分析師 Mark Jolley 稱，隨著聯準會計劃在 2019 年再次升息兩次，企業將發現越來越難償還債務，導致一些企業違約或被降級。

信貸市場的疲弱將蔓延到股市。如果事態真的失控，Mark Jolley 指出，科技行業將首當其衝。

貿易談判也是懸在美股市場上一把利劍。

OCBC 財富管理副總裁 Vasu Menon 指出，根據議程，明年 3 月將是貿易談判的重要節點，但是在那之後，沒人知道會發生什麼。

貿易關繫緊張被認為是全球經濟增長的一個主要風險。國際貨幣基金組織此前據此（貿易緊張）下調了全球經濟增長預期。

美國政府關門則是近期擾亂投資者情緒的重要事項。

美國政府部分停擺的情況在周二進入了第四天，因川普要求為修建美墨邊境牆提供經費，美國白宮和國會就此事陷入僵局。

周二是美國聯邦公共假日，鮮有跡象顯示出解決爭議的緊迫性，也未有公開跡象顯示局面在周二取得進展。川普要求為邊境牆提供 50 億美元的經費，而民主黨領導人提出撥款 13 億美元用於邊境安全。國會領導人們已在聖誕節期間休假，而川普仍留在白宮。

此前周一，川普周一在推特上就政府停擺問題攻擊民主黨。 「我在白宮獨自（可憐的我）等待民主黨人回來，就迫切需要的邊境安全達成協議，」 川普寫道。

眾議院和參議院的民主黨領袖一直在與川普政府進行談判。一旦他們達成協議，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 表示會就該協議尋求投票。

如果停擺持續到 1 月 3 日，屆時民主黨會把控眾議院，民主黨領袖佩洛西會成為眾議院議長，她表示將通過一項支出法案重新恢復政府運轉 -- 且不包括邊境牆經費。