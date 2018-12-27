〈台北雙子星案〉外資團隊南海集團獲最優申請人 投資金額超過600億元

第 6 度招標的台北市西區門戶計畫「台北雙子星」，今 (27) 日完成最後階段的價格評比，由純外資的以南海控股集團為主的團隊，打敗本土廠商藍天電腦 (2362-TW) 及其合作的宏匯集團，獲最優申請人資格，全案將在 2025 年完工營運。

也就是說，高達 600 億元的台北市西區大型的開發案，將由台北市捷運局在 2019 年 3 月底前完成投資契約簽定，南海集團今日維持對外一貫的低調。但南海控股集團主席在先前錄製的影片中強調，要讓此大型開發案，成為台北面向世界經濟轉型的窗口及台北人生活的重要場域。

此開發案預計在簽約 2 年內取得建照，2025 年完工營運，于品海也強調，此開發案需要台北市政府、捷運局、台鐵及開發商的多方面配合才能名成功。

南海控股集團的計畫，訂名為「台北 CITY ONE」開發案，規劃總工程經費將超過 600 億元。

此次來台參加台北雙子星計畫競標，包含香港「南海控股集團」及馬來西亞「柏威年集團」，是參與投標打造「台北 CITY ONE」的唯一純外資團隊，分別以旗下土地開發的「南海發展有限公司」及「馬頓有限公司 (MaltonBerhad) 」兩家公司擔任共同申請人。

同時，此外資團隊對「台北 CITY ONE」的開發案規劃，市場營運管理由瑞普萊坊擔綱，工程營造由大陸工程、華熊共同承攬，工程管理由軌道工程經驗豐富的亞新工程顧問負責。

南海集團「台北 CITY ONE」的開發案規劃中，兩棟大樓樓層數分別為 65、53 樓，高度分別為 337、280 公尺，其中低樓層作零售商場，中樓層作辦公室，高樓層作旅館。團隊認為是「人」定義了空間環境，以生態圈、智慧新零售的方式，興建出兩棟服務內容不同但相呼應的商業大樓。