〈房產〉貿易戰迎來商用不動產交易榮景 成交值創5年新高

外資商仲今 (19) 日發布最新統計顯示，截至 12 月 13 日止，全台商用不動產、土地成交金額達 2496 億元，創自 2013 年以來市場成交最大量，年增 40.22%，因商業及工業不動產租金持續上漲, 預估長期租金收益率也將小幅攀升。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，今年來觀察到許多重量級台商回流置產，本地自用型買方與建商也積極搶進不動產市場，在買盤支撐下，推升了今年總交易量至往年榮景。2019 年，雖有新上任縣市長預料祭出政策利多以吸引投資，但受到國際政經情勢及中美貿易大戰使得全球市場仍處於極大變數，因此預估，台灣不動產市場之自用型需求熱度應持續看漲，然投資型需求則將處於相對有限之態勢；此外由於商業及工業不動產租金持續上漲故, 估計長期租金收益率也將小幅攀升。

由 CBRE 世邦魏理仕提出籌最新統計數據顯示，2018 年全年大型不動產總交易金額計 2496 億元，其中商用不動產交易金額為 1029 億元，年增 38%、土地交易金額 1467 億元，年增 42%，是近 5 年以來少見的榮景；商用不動產交易以工業地產（工業土地、廠房、廠辦）最受青睞，今年成交量已達 688 億元，其中以台塑 (1301-TW) 集團斥資 187 億元購置內湖「台北企業總部園區」案最受市場矚目。

而土地市場則迎來壽險業積極搶標地上權案以及優質素地以利後續開發，全年壽險業投資金額突破 254 億元，包括富邦人壽以新台幣 78.07 億標得高雄鼓山 70 年地上權案、國泰人壽斥資新台幣 76.64 億購買台中愛買中港店土地、以及新光人壽以新台幣 17.68 億元標得台北市中正區 70 年地上權案最受矚目。

同時，世邦魏理仕統計 2018 年全年數據顯示，受惠於多家中大型企業搬遷及新大樓出租情況優於預期，台北辦公室市場淨去化量表現亮眼，A 辦全年去化 3 萬 4386 坪、B 辦全年去他 7756 坪，其中 A 辦淨去化量年成長高達 189%，推升平均租金達每坪 2705 元，年成長 2.53%，租金成長創下近 10 年最大漲幅；B 辦需求則持穩，空置率同時維持良好低水平，平均租金則微升至每坪 1767 元，年成長 0.48%。