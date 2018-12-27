大空頭香櫞翻多 看好Facebook股價漲25%

本周三，截至美股收盤，Facebook 股價上漲 8.16％，至每股 134.18 美元，那斯達克指數上漲 5.84%。

此前，Facebook 股票在 2018 年下跌了 26％，是標準普爾 500 指數跌幅的兩倍多。

恰好在 Facebook 股價大漲之際，知名空頭 Andrew Left（香櫞創始人）稱，「是時候翻多了」，而且 Left 稱看好 Facebook 股價上漲 25%。

在周三的 Facebook 電話會議中，Left 發布了 Facebook160 美元的股票價格目標，該目標價仍低於 Factset 的華爾街分析師平均價格 190 美元，並暗示該公司被不公平地視為「邪惡」。他認為，在「泄密門」的事情上面，對 Facebook 的處罰過於嚴厲了。

Left 還提到「由於投資者對 Facebook 此前遇到的用戶數據隱私的問題過度擔心，他們忽視了在消息傳遞、網路和購物的未來方面具有全球影響力的最先進廣告工具的盈利能力和潛力。」

Left 以前一直做空 Facebook 的股價。2016 年 6 月，Facebook 的股票交易價格約為 115 美元，他一度警告投資者關於 Snapchat（SNAP）的競爭以及社交媒體用戶數的整體下滑。

在今年 7 月，Facebook 股價達到 218 美元的最高點。目前股價已經下降了 40％。

此外，Left 在周三證實了另一家機構 Barron 買入 Facebook 的股票，但拒絕詳細說明他購買的規模，時間或價格。