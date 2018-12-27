美股盤後─震盪走勢後 道瓊狂漲1086點 創史上最大單日漲點

道瓊工業平均指數週三狂漲逾 1000 點，創史上最大單日漲點。零售股與能源股大漲，助使華爾街收復週一的大幅跌幅。道瓊收高 4.98%，亦創下自 2009 年 3 月 23 日以來，最大百分比漲幅。



道瓊工業平均指數收高 1086.25 點或 4.98% 至 22878.45。

Nasdaq 指數收高 361.44 點或 5.84% 至 6554.36。

S&P 500 指數收高 116.60 點或 4.96% 至 2467.70。

費城半導體指數收高 61.71 點或 5.77% 至 1131.10。

在週三劇烈震盪的交易中，美國股市反彈狂漲，強勁收高。

零售股上漲 4.4%，為週三表現最佳的類股之一。Wayfair，Kohl’s 與 Dollar General 股價均大漲逾 6%。數據顯示，零售商的假日季節銷售，創六年來最佳。亞馬遜股價亦大漲 7.3%，該公司說，今年假期季節，售出商品項目創新高。

美國原油價格大漲逾 8%，支撑能源股強勁上漲，Marathon Oil 與 Hess 股價分別大漲 7.6% 與 6.9%。

分析師說，樂見週三的漲勢。但預期股市需連續三天收高，才能結束近來的賣壓。

週一，股市的沉重賣壓，使得主要指數大跌逾 2%，S&P 500 跌進空頭市場。S&P 500 自 9 月 21 日所創記錄高點下跌 20.06%。

週二為耶誕節假日，美國市場休市。

