美股反彈期來了！ 這3檔呈絕佳買進機會 

根據券商 Baird，本月科技股大跌正好是一些個股的絕佳買進機會。

該券商的網路和視頻遊戲分析師 Colin Sebastian 在市場經過大規模修正後，發現了一些歷史上反彈最棒的股票。

他週三表示，「雖然現在 R (衰退 / Recession) 話題是主流，但我們認為較樂觀的結果才合理，例如代表反彈的 R 話題。」

不含週三交易，本月迄今 S&P 500 和 Nasdaq 均已下跌約 15%。

在過去 4 次市場修正 (自前一回高點下降 10%)，大型網路股在接下來的 6 個月期間平均上漲 11%。

該分析師建議在市場反彈時，投資這 3 檔他最熱愛的「優於大盤」股票：Activision Blizzard (ATVI-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和 Amazon.com (AMZN-US)。

亞馬遜

亞馬遜股價走勢

目標價：2100 美元，較近日股價 (不含週三) 上漲 54%。

理由：亞馬遜新興成長業務。此外，以歷史角度來看，在市場經歷修正後的 6 個月內，亞馬遜平均漲幅達 30%。

Activision Blizzard

Activision 股價走勢圖

Alphabet

Alphabet 股價走勢圖

目標價：1380 美元，較近日股價 (不含週三) 上漲 38%。

理由：看好其長期成長率，且居於主宰競爭地位。