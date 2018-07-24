上半年電視面板出貨年增11% 京東方奪冠、群創居第三

TrendForce 光電研究 (WitsView) 公佈最新今年上半年電視面板出貨調查報告，出貨量為 1.36 億片，年增 11%；統計出貨前六大廠，京東方擠下樂金顯示器 (LGD) 登上出貨龍頭，群創 (3481-TW) 則受惠專案促銷穩居第三，友達 (2409-TW) 則排名第六名。

WitsView 研究經理胡家榕指出，對比去年上半年面板價格居高不下的情況，今年第 1 季開始面板價格越來越親民，吸引品牌廠提高採購量，第 2 季面板廠更透過專案方式有效去化產能與庫存，面板價格加速落底。

觀察 2018 年上半年電視面板出貨排名，京東方今年 3 月正式啟用全球第一座 10.5 代線，第 2 季 65 吋的出貨量季增高達 381.8%。主力的 32 吋在第 1 季世足賽提前備貨的支撐下，需求得以維持。

進入第 2 季後由於需求已提前，加上去年剛量產的福清 8.5 代線新產能仍不斷釋出，因此採取專案模式去化 32 吋和 43 吋的產能，提振上半年出貨達 2562.5 萬片，年增 31.4%，首次擠下 LGD 站上半年出貨龍頭，也是六大電視面板廠中表現最優異的廠商。

向來是電視面板出貨常勝軍的 LGD，為與中國面板廠的大量新增產能對抗，必須從有限的產能中獲取更高的營業額與獲利，因此除在 7.5 代線中減少 43 吋並增加 75 吋的生產，在 8.5 代線則積極擴大 55 吋與 65 吋並縮小 49 吋的比重。雖然尺寸的轉換影響 LGD 今年上半年出貨量年衰退 4.3% 至 2419.9 萬片，但是 55 吋、65 吋與 75 吋合併出貨年增 10.1%，顯示尺寸轉換的策略仍奏效。

群創今年上半年由於主力尺寸 39.5 吋與 50 吋的需求疲弱，面板庫存水位不斷攀高，每月出貨表現始終不見起色，因此在 5、6 月同樣透過專案方式去化庫存，帶動 6 月出貨達 511 萬片，創下單月新高，也推升上半年電視面板出貨量達 2083.1 萬片，年增 2.9%，穩居第三名。

華星光電 (CSOT) 在今年 3 月因第一條 8.5 代線 (T1) 年度歲修，間接影響當月生產與出貨情況，但第二條 8.5 代線 (T2) 第二階段擴增的產能已在去年第 3 季達到滿產，帶動 55 吋今年上半年出貨年成長 12.6%，同時穩住整體出貨量達 1929.2 萬片，年增 6.2%。

三星顯示器 (SDC) 在 L7-1 關廠後，電視面板的出貨策略已從衝量轉為保利。SDC 於去年陸續將產線產品單純化來提高有效產能，讓生產量極大化，因此即便今年第 2 季趁著品牌需求轉弱，在 L7-2 與 L8 進行年度歲修，但上半年 55 吋和 65 吋的出貨仍分別成長 28.9% 和 30.3%，出貨總量達 1928.1 萬片，年增 4.7%。

友達雖然今年在后里 8.5 代線擴增 25K 玻璃大板的產能，但新產能要到今年下半年才能開出，加上持續擴大 65 吋和 75 吋高階大尺寸產品的布局，侵蝕其他中小尺寸的產能，導致今年上半年出貨量年減 5.9% 至 1249.2 萬片，在六大廠中衰退最多。