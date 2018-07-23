宏碁Acer Day登場 結盟KKBOX攻年輕族群 逾20款新品齊發搶暑假商機

宏碁 (2353) 轉型力拚重生，第二屆年度最大規模行銷活動 Acer Day 登場，超過 20 款新品齊發，搶攻暑假商機，同時與亞洲數位音樂大廠 KKBOX 跨界結盟，將品牌定位帶向年輕、時尚、科技，以強化與年輕消費者連結，進一步創造業績。Acer Day 去年首辦，獲致成功，當時主題影片在活動期間於影音社群網站獲得超過 700 萬個點閱數，活動網站則有超過 250 萬頁面瀏覽量。泛亞營運總部總經理侯知遠表示，Acer Day campaign 不但提升了整體營銷與 Acer 品牌印象，也受到消費者與通路夥伴的熱烈迴響，因此今年持續投入並擴大舉辦，並期待 Acer Day 成為代表性的年度品牌活動。



而 2018 Acer Day 範圍除延續泛亞太區中、港、印度、印尼、日、韓、大馬、菲、星、台、泰，紐西蘭、澳洲、越南等，更擴大到 20 國，增加斯里蘭卡，緬甸，孟加拉，汶萊，蒙古以及柬埔寨。主軸則設為 Play Music Together！「音樂是最棒的語言」，希望透過音樂及色彩，跨越國界、跨越種族與文化，將每個人在 Acer Day 的平台上串連起來。



而宏碁也宣布與 KKBOX 結盟，以 Acer Day 概念「Play Music Together」為創意發想，首創 Acer 品牌音樂頻道，推出 Acer 四大產品主題音樂。該活動網站於上週五 (20 日) 正式上線。



同時為搶攻暑假商機，搭配活動，同步推出逾 20 款各式筆電，均搭載第 8 代 Intel Core 處理器，包括輕薄 Acer Swift 系列、效能 Aspire 系列、Nitro 及 Predator 電競筆電、電競周邊全產品線到位，更推出新款耳機 Acer EarPhone 300、Predator Galea 500 電競耳機。

