〈信邦法說〉美中貿易戰影響營收約2-3% 未來3年擴產腳步不會停

信邦 (3023-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司指出，目前美中貿易戰影響營收僅 2-3%，且透過分散客戶、產地可以降低影響，而為因應未來訂單以及貿易風險，公司表示，未來 3 年將持續擴產。

信邦董事長王紹新表示，他個人認為美中貿易戰不會打得太久太激烈，畢竟會對全球景氣產生影響，但目前來看，以中國為唯一生產基地的規劃必須改變，貼近客戶所在地是市場趨勢。

王紹新指出，以目前關稅 10% 來看，美國客戶有 50 願意全額吸收關稅成本，有 25% 願意跟信邦各分擔一半，但也有 25% 是不願意分擔，不過依照公司估計，目前影響整體營收僅 2-3%。

王紹新強調，接下來美國可能會將把關稅提高至 25%，因此也積極在台灣、歐洲展開擴產或是拓點計畫，盼能將貿易風險降至最低。

目前信邦各地營收占比來看，中國大陸 56%，但其中包含歐美在當地的廠商、美洲 16%、歐洲 8%、台灣、日本各 5%、其他 10%。

且信邦不只透過產地分散降低貿易戰爭的衝擊，也透過分散客戶，降低影響，目前信邦第 1 大營收占比約 5.9%，前 20 大客戶營收貢獻占總體 53.86%。

王紹新表示，因應貿易戰風險，以及訂單成長需求，接下來 3 年內將持續擴產，預計每年資本支出將維持在 8-9 億元之上。