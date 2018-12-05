信邦11月營收年增15.2% 無懼客戶提前拉貨 Q4估雙位數年增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2018年12月5號20點13分

連接器大廠信邦 (3023-TW) 今 (5) 日公告 11 月營收 13.09 億元，月減 7%，年增 15.2%，累計 1-11 月合併營收 146.63 億元，年增 16.8%，信邦指出，雖然第 4 季因客戶提前拉貨，營收估將季減，但出貨穩定狀況下，還是可維持雙位數年增率表現。

信邦指出，11 月營收月減，除了是因為第 4 季為傳統工業應用產業的需求淡季外，加上美中貿易戰課徵關稅的因素，客戶第 4 季的需求提前至第 3 季出貨。

信邦強調，雖然第 4 季的營收將季減，但在出貨穩定下，第 4 季營收還是可有雙位數的年增率，信邦 10 月及 11 月營收為 27.15 億元，較去年同期成長 20.75%。

就信邦 11 月產品別銷售比重來看，連接線組生產銷售佔集團營收 71.70%；連接器及零組件銷售佔 28.30%。

產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收 30.53%；工業應用產業佔 26.60%；綠能及節能產業佔 23.81%；汽車產業佔 9.76%；醫療及健康照護產業佔 9.30%。

信邦也在日前公告，以每股 24.1 元取得正淩私募股票 295 萬股，總交易金額 7,109.5 萬元，入股後將持有正淩股份約 9.9%，成為正凌單一最大法人股東，將攜手拓展車用以及醫療等高端市場。