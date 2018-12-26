萬一美中要求各國選邊站 分析師：相信多數會站美國這邊

隨著美中貿易緊張局勢加劇，許多國家都擔心最終可能需要「選邊站」，獨立分析師 Fraser Howie 認為，如果情勢演變至此，他相信多數國家會選押美國，而不是中國。

Howie 曾撰寫多本有關中國及其金融體系的書籍，並認為，人們還是會選擇美方陣營，Howie 表示，中國進行「改革開放」40 年，讓經濟實力大增，但並沒有成功地增加太多軟實力。

Howie 認為，中國近 30 年的成長過程，許多亞洲國家因與中國合作而變得更富裕，但他們卻不是朋友。Howie 主張，這是中國軟實力的弱點，他們未能結交朋友，人們對中國變得更加緊張，而不是更為友好。

美國明顯忌憚中國目前的發展，美國司法部近日對兩名中國公民提出駭客指控，FBI 局長 Christopher Wray 表示，中國的目標就是取代美國，成為世界上最大的超級強國。

Howie 指出，與中國相鄰的國家，特別是小國，可能不想對抗北京，但很多人都認為中國「做得不好」。這些國家不認為中國表現得公平，他們認為中國是個霸凌者，並利用現在的機會，希望挽回一些局面。

Howie 表示，但這對許多國家來說非常困難，特別是在東南亞，人們已經習慣新的經濟方向 20 到 30 年了，卻可能發生根本上的變化。

新加坡早已有所警覺，新加坡總理李顯龍去年 10 月就說，新加坡與中美兩國的關係，也取決於「美中關係如何進展」。如果美中持續緊張，即使兩方沒有明說，新加坡也能感受到要求選邊站的壓力。