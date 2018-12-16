為化解美中貿易緊張 北京在汽車關稅、農產品購買讓步

據《彭博》報導，為化解與美國的貿易緊張局勢，中國確認會採行更多措施，包括取消從美國進口汽車的報復關稅，並準備重新開始購買美國玉米。

美國財政部週五 (14 日) 表示，從 1 月 1 日開始，中國對美國進口車的 25% 的報復關稅將被取消。另據匿名知情人士表示，中國也可能購買至少 300 萬噸美國玉米。

儘管有最新的讓步，但華盛頓與北京最大的分歧，還在於「中國製造 2025」計畫，中國是否可能淡化相關補助，各界仍抱持懷疑態度。

接下來中國將召開中央經濟會議，決定 2019 年的經濟政策。外界預計重點會放在如何在面對貿易戰的不確定性，與國內經濟放緩的情況下保持穩定增長的建議。

在中美貿易緊張的背景下，中國經濟成長也在放緩，汽車銷售出現 28 年來首見的年度銷量下滑。在調降美國汽車關稅至 15%，與世界其他國家相同後，將產生的影響有待觀察。

BMW 週六宣布，將調降美國製汽車在中國的售價，以反映關稅調降。在這波關稅中，德國品牌、美國製造的車輛受到重擊，BMW 與戴姆勒 (Daimler) 受報復稅的影響最大，他們將大量的運動型多用途車 (SUV) 由美國銷往中國。

對於 BMW 來說，懲罰性的徵稅使他們下半年的營收，僅達下限的 3 億歐元。也因此調降了年度營收預測。

從長遠來看，這對中國製汽車銷往海外也能得利。因為在美國對中國汽車加徵關稅後，對中國製汽車關稅目前稅率達 27.5%。

農產品進口則是美中貿易的另一個觀察重點。據知情人士稱，隨著中國重啟購買美國黃豆，最早自明年 1 月起，也會增加進口美國玉米。知情人士說，中國還在考慮如何處理 7 月份以來，對美國玉米徵收 25% 報復性關稅的各種選擇。

「玉米現在進入討論階段，」INTL FCStone 首席商品經濟學家 Arlan Suderman 說。「一旦報復性關稅被取消，基於目前的價格關係，將玉米進口到中國是具有經濟意義的。」