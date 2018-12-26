創業家生活市集衛生紙銷量年增1.5倍 首推自有品牌進攻快消品

創業家 (8477) 旗下電商平台生活市集看準衛生紙的龐大網購消費力道，生活市集今宣布推出首個自有品牌商品─「生活市集超柔抽取式衛生紙」，採用 100% 原生紙漿、可溶於水的環保材質，並以吉祥物「夯吉」為包裝設計主軸，即日起在生活市集開始限量預購，平均單包價格不到 7 元，要以高 CP 值 + 吉祥物意象兩大關鍵，開拓品牌商品差異化商機，並正式進攻生活快消品市場。生活市集表示，自 2017 年起強打「買衛生紙就上生活市集」的行銷廣告，以衛生紙作為促購主打快消商品後，帶動當年度第四季衛生紙銷量爆發，始終穩居站內快消品類熱銷冠軍，今年迄今整體銷量更超過去年整年的 1.5 倍。



看好衛生紙躍升年度網購熱銷冠軍商品，並掌握消費者採購的關鍵訴求，生活市集今宣布推出首個自有商品「生活市集超柔抽取式衛生紙」，委由國內紙業大廠欣達紙業製造，訴求優良品質及親民價格。另外，此次推出自有品牌衛生紙也搭配吉祥物「夯吉」作為設計主軸，從衛生紙外包裝到紙箱上都可見「夯吉」的超萌身影，療癒系包裝打造生活市集自有品牌產品線年輕化、優質的品牌形象。



根據全球測量公司尼爾森最新報告指出，全球快速流通消費品的線上銷售速度是線下的四倍，亞洲地區在未來幾年是快速流通消費品線上銷售成長的領頭羊，其中尼爾森更指出，台灣線上快速流通消費品銷售占比已達 5.6%，排名全球第三名，其中用品類以紙製品為主要明星商品，顯見生活快消紙製品消費力道後勢可期。



創業家總經理廖家欣表示，生活市集秉持提供消費者高 CP 值商品的最高原則，此次首度推出自有品牌商品，第一波以快消爆品的衛生紙打頭陣，以 OEM 方式掌握商品價格競爭力，並運用吉祥物意象作為商品包裝設計主軸，除了強化品牌消費認知力，更期望以符合大眾需求的優質產品及相對優惠的價格，開拓品牌商品差異化商機，進而加深消費者對品牌的信賴與忠誠度，為明年度業績再推升新一波成長動能，同時打造生活快消紙品第一站。