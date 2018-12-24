創業家旗下年菜預購年增兩倍 金豬年菜銷量倍增

近年來大眾消費習慣逐漸改變，年菜籌備不再只能到實體通路採購，可一站購足、具多元優惠回饋的網購平台也成為重點消費管道，帶動網購年菜買氣逐年提升。距離農曆年只剩下一個多月，創業家 (8477) 旗下電商平台好吃市集發現，今年站上年菜預購買氣較往年蓬勃，本月迄今站內年菜預購銷量已較去年同期成長近 2 倍；看準春節年菜採買需求，好吃市集宣布即日起推出「好運年菜預購」專區迎年菜預購前哨戰。好吃市集觀察，現今消費者在希望兼顧禮俗與便利性的雙重考量下，帶動年菜套裝組成農曆年節最熱銷品項，其中又以 8 至 12 道菜、平均單品價格帶在 $200-$400 之間最熱銷。而因應明年農曆年生肖行豬，不少商品也將其帶入組合名稱應景，帶動金豬相關年菜銷量雙週以倍數成長。如「快樂大廚海陸金豬年菜組」近兩周銷量較前兩周成長 1.6 倍，「南門市場老林記素齋年菜」近兩周平均銷量則較前周同期成長 2.3 倍。



而針對年菜網購最重要的食品保鮮度，物流配送服務也扮演關鍵角色，好吃市集自 2017 年底開始與全家 (5903) 合作開放「冷凍取貨」服務，持續擴大服務品項規模。好吃市集提到，目前站內「好運年菜預購」專區已有 35% 的商品可使用「冷凍取貨」服務，消費者等於多了 3315 個巷口大冰箱能存放訂購的食品，解決過去生鮮物流保存受限於空間、時間的取貨問題。