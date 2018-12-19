創業家旗下松果購物射三箭 強化「小而美」獲利模式 估明年Q3登興櫃

創業家 (8477) 旗下松果購物啟動 IPO 計畫，預計於明年登錄興櫃，今日松果購物與創業家共同舉行法說會，松果購物董事長郭家齊表示，松果購物的定位為「小而美」的電商模式，由於商業模式明確，再加上分潤比例達 15-20%，雖規模不大，但今年上半年獲利逾 1000 萬元，目前已啟動現金增資，預計募得 1.5 億元，規劃於明年第二季正式公開發行，第三季登錄興櫃。郭家齊提到，生活市集與松果購物是兩個完全不同的團隊在經營，且資料不共享，不同於生活市集，是採 B2C 的營運模式，從挑選商品、上架到行銷皆由創業家負責，但松果購物為 B2B2C 的平台，並不會參與店家第一線的營運，且分潤比例高，可以在發生消費糾紛時，第一時間做到以消費者保護為核心，提供 B2C 的服務品質。



2018 年對松果購物來說是關鍵爆發成長的年度，APP 下載數突破 130 萬，店家數達 3500 家，全站超過 15 萬件商品，交易額更以超速竄升，單月交易額在 11 月份正式超過億元大關，展現亮眼佳績。郭家齊表示，今年松果購物在 AI 及行動上深耕，並在市場補貼縮手之際，持續強化「賣方免租金、買方免運費」的商業策略，更看準市場大型居家網購市場的缺口，積極延攬家居品牌進駐，成為 2018 年崛起的關鍵方針。



松果購物總經理吳佩雯則提到，推動松果購物朝資本市場邁進，除了意味著對於台灣電商市場的後勢看好之外，也將可同步為創業家整體公司市值帶來正面影響，將凝聚集團力量及共識，持續強化電商布局及市占率。



展望 2019 年，松果購物將發射三箭，「科技運用強化營運績效」、「社群互動挹注流量忠誠」、「品線擴充增進回購」成為三大策略目標，將透過 AI 及科技端的應用，持續放大資源快速規模化增進營運效力，打造最精簡的輕電商獲利模式，並加入「社交電商」的元素，集結社交、支付、電商平台等功能於一身，創造原生流量及高互動率，力抗網路廣告費用高漲的時代，並增進消費忠誠度，同時亦將戰略式的擴充品牌店家及高回購性商品線，促進回購轉換的成長，打造家庭購物第一站。