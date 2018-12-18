比特幣反彈 板卡股同歡 撼訊領軍大漲逾8% 微星重回70元大關

比特幣價格反彈，帶動台板卡股週二 (18 日) 逆勢上漲，其中挖礦指標股撼訊 (6150) 盤中強勢大漲逾 8%，最高來到 48.45 元價位，二線板卡股也展現近期難得的行情，包括青雲 (5386)、映泰(2399)、麗臺(2465) 均有 2-5% 不等的漲幅。此外，一線板卡廠微星 (2377) 在疲軟多日後，週二也展現較為強勁的氣勢，盤中買盤簇擁，重回 70 元大關，午盤前最高來到 70.9 元價位，上漲 3.5% 或 2.5 元。二線板卡廠承啟 (2425) 因投資天津思騰合力，切入 AI 人工智慧 GPU 市場，週一 (17 日) 漲停，週二續漲。



比特幣日前從 6 千美元以上的盤整區突現雪崩式下跌，短時間即達腰斬幅度，最低來到 3250 美元附近，並面臨 3 千美元大關保衛戰，市場唱衰聲不斷，衝擊虛擬貨幣挖礦市場甚鉅，市場甚至傳出礦場出現新一波倒閉潮。不過，對於板卡廠而言，挖礦商機早在第二季已急縮，族群股價也在第三季逐漸落底，因此 11 月中出現的虛幣崩跌衝擊股價不大。



週二比特幣從低點出現大幅反彈，達 3563 美元價位，彈幅達約 10%，是近期比特幣再破底之後首次見到較明顯的上漲，也激勵了週二國內以挖礦為主的板卡股展現反彈的格局。



年初因挖礦商機爆發導致股價突破 400 元大關、最高來到 420 元的撼訊，10 月底見到低點 40.2 元價位，成功守住 40 元關卡，未進一步破底，週二最高大漲逾 8%；青雲最高大漲逾 6%，來到 38.4 元價位，映泰一度重回票面，達 10.15 元價位，上漲 5.2% 或 0.5 元。