大盤跌破9500點大關 三大法人賣33.9億元 外資搶買ABF載板概念股

台股今 (26) 日盤中缺乏主流股帶動投資人信心，加上尾盤大幅賣壓，終場大盤跌破 9500 點，收在 9478.99 點，較昨日下跌 48.1 點或 0.5%，市場成交值 687.32 億元，三大法人合計賣超 33.89 億元，外資則大買欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 等 ABF 載板概念股。

今日集中市場自營商賣超 13.04 億元，投信買超 4.24 億元，外資及陸資賣超 25.09 億元。期貨市場外資淨多單口數增加 40.35 口，未平倉多單累計為 391145 口。

今日集中市場外資買超較多個股為欣興、智邦、中華電、中環、南電、大同、正新、友達、晶電及兆豐金；今日集中市場外資賣超較多個股為旺宏、新光金、元大金、群創、華新、聯電、技嘉、金像電、南亞科、全新。

今日集中市場投信買超較多個股為英業達、智邦、全新、華固、上海商銀、佳世達、中信金、聚陽、彩晶；今天集中市場投信賣超較多個股為彰銀、欣興、南電、南茂、健策、敦泰、錸德、華夏、嘉晶、國泰金。

今日集中市場自營商買超較多個股為宏達電、旺宏、彩晶、佳世達、晶電、友訊、仁寶、京元電、華邦電；今天集中市場自營商賣超較多個股為新光金、欣興、玉山金、全新、台積電、南亞科、鴻海、台肥、台灣高鐵、中鋼。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股集中市場大盤僅食品、紡織類股相對顯現強勢，早盤台股受日股走揚而開高，但隨日股走勢翻黑，台股也顯疲態，投資人應檢視手中持股，汰除持有在短期均線之下的弱勢股。