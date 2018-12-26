〈區塊鏈大應用〉美國銀行申請新區塊鏈專利 以優化現金處理方法

美國第二大商業銀行美國銀行 (BAC-US) 希望透過區塊鏈技術來建立一套系統，以改善現金處理的方法。為此，美國銀行於 12 月 25 日向美國專利及商標局 (USPTO) 提出申請。

這項名為「由數據記錄控管的銀行系統」的最新專利最初於 2017 年 6 月提交，是該銀行迄今為止提交的 50 多個區塊鏈相關專利中的最新一項。

美國銀行最新的專利申請書中描述了一種新的現金處理設備，類似於自動提款機 (ATM)，並通過區塊鏈技術來加速交易速度，以及其他類型的交易，如禮品登記交易等。美國銀行在向 USPTO 的申請文件中寫道，將「部署、配置並利用現金處理系統，來提供動態和適應性強的操作功能」。

該文件同時也描述了一項追蹤交易的區塊鏈解決方案，允許 ATM 處理更大的交易量。該文件進一步解釋，在某些交易中，包括現金 / 支票存款或提取，都可以通過區塊鏈的連結來支持交易的實時請求、驗證和完成，以及實時對賬。

美國銀行表示，銀行在現金處理的方面存在即時連結溝通上的困難，而區塊鏈有助於解決這些問題。

專利中表示:「現金處理設備可用於銀行和其他地點，以提供各項功能，例如促進現金提取和存款。 然而，在許多情況下，可能難以將這些現金處理設備與其他業務的技術基礎建設整合。」

儘管對於區塊鏈技術投入相當多的專注，但美國銀行卻將加密貨幣列為高度風險，並在今年早些時候成為禁止客戶購買​​相關加密貨幣的少數幾家機構之一。