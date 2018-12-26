〈區塊鏈大應用〉美國銀行申請新區塊鏈專利 以優化現金處理方法

美國第二大商業銀行美國銀行 (BAC-US) 希望透過區塊鏈技術來建立一套系統，以改善現金處理的方法。為此，美國銀行於 12 月 25 日向美國專利及商標局 (USPTO) 提出申請。
這項名為「由數據記錄控管的銀行系統」的最新專利最初於 2017 年 6 月提交，是該銀行迄今為止提交的 50 多個區塊鏈相關專利中的最新一項。
美國銀行最新的專利申請書中描述了一種新的現金處理設備，類似於自動提款機 (ATM)，並通過區塊鏈技術來加速交易速度，以及其他類型的交易，如禮品登記交易等。美國銀行在向 USPTO 的申請文件中寫道，將「部署、配置並利用現金處理系統，來提供動態和適應性強的操作功能」。
該文件同時也描述了一項追蹤交易的區塊鏈解決方案，允許 ATM 處理更大的交易量。該文件進一步解釋，在某些交易中，包括現金 / 支票存款或提取，都可以通過區塊鏈的連結來支持交易的實時請求、驗證和完成，以及實時對賬。
美國銀行表示，銀行在現金處理的方面存在即時連結溝通上的困難，而區塊鏈有助於解決這些問題。
專利中表示:「現金處理設備可用於銀行和其他地點，以提供各項功能，例如促進現金提取和存款。 然而，在許多情況下，可能難以將這些現金處理設備與其他業務的技術基礎建設整合。」
儘管對於區塊鏈技術投入相當多的專注，但美國銀行卻將加密貨幣列為高度風險，並在今年早些時候成為禁止客戶購買相關加密貨幣的少數幾家機構之一。