川普再轟Fed 但讚美商全球最棒 政府何時重啟？不知

美國川普總統週二 (25 日) 重申對美國 Fed 升息過快的不滿，但補充提到美國公司是「全球最棒」的企業，是投資者「巨大」的買進機會。

「他們升息太快，因為他們覺得經濟很棒，我認為他們很快會得到這點 (很棒的經濟)。我對我們的企業很有信心，我們有全球最棒的企業，他們現在運作非常良好，他們一直創下一些記錄，所以我認為現在是很大的買進機會。」

因市場擔心經濟成長轉疲弱，美股近幾週一直走跌，川普一直將矛頭指向 Fed，多次公開批評其主席鮑爾，週一更稱 Fed 是美國經濟唯一問題。

政府關閉

提到美政府關閉一事，川普表示，只要民主黨拒絕在美墨邊境間建立更多障礙，政府就會持續關閉，這讓投資人更加失望，他們原本希望出現聖誕奇蹟，讓部分政府部門可以加速重啟，讓員工返回工作岡位。

「我沒法告訴你政府什麼時候會開啟，我只能說，除非我們蓋起美墨大牆或圍籬，不管叫什麼都好，否則政府不會重啟。」

川普主張藉由強化美墨邊境，認為藉此可以有效遏止毒品流動和人口販賣進入美國，先前要求國會提撥 50 億美元，但根據白宮預算辦公室主任 Mick Mulvaney，目前要求金額已下降，

民主黨人反對在邊境大牆上砸錢，主張多利用科技或一些技術來管控邊境，他們願意支付 13 億美元強化邊境安全，但不是建築大牆。