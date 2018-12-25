【富蘭克林華美】利空因素淡化 特別股中長期布局點已至

高息優勢與日俱增 帶動末跌段回升轉機

美國升息預期對固定收益類型資產造成壓力，加上全球資本市場震盪使投資人提高現金比重，特別股被動式基金的資金調節加重特別股市場賣壓，8 月底起 S&P 美國特別股總報酬指數修正已近 4 個月。富蘭克林華美投信對此指出，隨美國聯準會升息周期可能提前結束、美中貿易協商不致失控，種種利空因素淡化使特別股市場可望迎來轉機，加上股價修正使高息優勢與日俱增，更有機會吸引資金回流，帶動特別股止跌回升。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，聯準會 12 月會議聲明顯示未來升息步伐將更加謹慎，升息循環進入後期，加上過去壓抑特別股的幾項利空因素市場已大致反映或逐漸淡化，剩下的就是資金信心不足，賣壓集中進而加重跌勢。市場信心觀察指標之一的特別股封閉型基金 FFC，現階段折價幅度罕見來到逾一成水準，意味著特別股很大機會進入末跌段，出現較佳布局機會。

自 11 月以來，台股歷經 4 次回測 9,600 點皆並未跌破，但由於始終無法放量上攻，弱勢盤整的時間越久越會使得市場籌碼逐漸浮動，因此在美股再度重挫之下，造成市場籌碼跟著浮動，使得台股今日開盤直接跳空跌破 9,600 點關卡。

余冠廷指出，目前 S&P 標普特別股價格指數來到近 8 年新低位置，與基本面相比呈現嚴重超跌，觀察具代表性的北美最大公用事業服務業者，以及美國高齡住宅地產商發行的特別股，股價走勢均明顯落後於普通股，顯示特別股市場傾向非理性修正，只要資金調節力道趨緩，隨時可能展開反彈。且特別股股價回檔持續增加殖利率優勢，在市場對高息固定收益資產的需求增下，有機會重獲資金配置目光。而從歷史經驗觀察，美國特別股在修正年度過後，中長期可望有不錯表現（見圖）。

富蘭克林華美投信認為，美中貿易的和緩轉機及聯準會緊縮貨幣週期提前結束的預期，可望重振特別股市場投資信心，美國特別股主要發行產業基本面並無疑慮，無論金融、非金融產業特別股股息支付能力強勁，修正力道僅止於評價面，未來深具反彈動能與空間，具備非常好的投資價值，可把握機會逢低進場，透過基金分散布局，建立中長期固定收益資產部位。

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