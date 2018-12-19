聖誕節糖果零食銷售旺 統一超相關業績年增兩成 週末需求再增三成

下周二就是聖誕節，受惠送禮、派對需求增加，巧克力、洋芋片等糖果餅乾銷售成長明顯，統一超 (2912) 表示，7-ELEVEN「聖誕 愛 •Sharing」活動開跑兩周以來，業績已較去年成長近 2 成，預計這個周末將會是銷售高峰，期望能再掀起一波購物熱潮。7-ELEVEN 指出，已有不少民眾開始忙著準備聖誕周末的派對活動，甚至會在聚會前到門市購買零食、巧克力、玩具等，預計這個周末相關商品的需求性將會再增加 20-30%，獨家、且具有聖誕包裝意象的商品最受消費者青睞。



此外，7-ELEVEN 也提到，進口零食也賣得特別好，尤其是造型可愛的趣味糖果，更是消費者打卡追捧的「糖心網紅」。如全台 2,300 多家的國際精品專櫃首次引進話題新品「TOYCLUB 積木造型軟糖」，上市首周就熱賣超過 1 萬包，成為今年聖誕節的熱門話題零食。而今年聖誕節最熱銷的除了餅乾零食，巧克力也不容小覷，其中以金莎及健達兩大品牌銷售最佳，活動開跑首周即帶動相關業績較去年同期成長 15%。