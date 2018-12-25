【華冠投顧】2327國巨，抗跌！續看多！

週一的平安夜，美股一點都不平靜！

美國總統川普要求的邊境牆資金問題，共和黨與民主黨目前仍僵持不下。美國政府部門停擺已經三天，這件事國會議員們，似乎也暫時將其擺在一旁，若無其事的慶祝耶誕節去了！加上，美國總統川普，對於鮑威爾的鷹派立場越來越不滿，一直喊著要撤換他。

這些事件持續的反應在股市上，周一延續之前的大跌走勢，美股重挫超過 3% 的跌幅，相對的今日亞股也被拖累。但台股今日受其影響有限，跌幅僅 1.17%，相對抗跌。

但川普竟取消了去佛羅里達州海湖莊園度假的計畫，平安夜就留在白宮，看來這下子他也很頭痛。參、重兩院下一次再表決的時間，可能是在 12/27 之後了！

事實上，這些事件外界將其當成是『系統風險』，但我並不這麼認為。

所謂『系統風險』，指的是，以人為力量無法在短期之內扭轉頹勢的稱之！但過去這將近一年來的種種問題，其問題的源頭，幾乎全都來自一個人『川普』。只要他一句話，願意改變策略，目前的頹勢即可瞬間的扭轉，試問，這算是『系統風險』？

03 道瓊，來到 21681 最低，跌幅高達 3.5%。短線仍處於空市架構當中，後市先觀測上方 22570-22960 之初步反壓區間，此區被站上才具有翻多之機。

01 加權，關注上方初步反壓區 9570-9690，若有彈升，此區是重心。

◆近期熱門標的股評析推演：

2327 國巨，看多！昨日之述『如之前預期的，出現打底完成之後的突破彈升，頭肩底頸線已被站上，上方 343.0-362.0 之區間為後市觀測目標之重心。』

今日大盤受利空衝擊之下，持續弱勢表態，相對的該檔卻是呈現抗跌力道，國巨前三季獲利，已高達 71 元 / 股，本益比僅 4 倍，後市仍相當看好。今日已漸逼近昨日所述之區間，持續鎖定。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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