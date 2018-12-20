櫃買今年新增上櫃、興櫃家數達標 明年目標更高

櫃買中心今年新增上櫃、興櫃達標，目前為止，已申請上櫃公司家數有 31 家，興櫃新增家數也至少有 51 家。上櫃債券 ETF 發行規模更躍進，一口氣跳升至 3,416 億元，占比超過國內 ETF 的 45%，年底前還有兩檔 ETF 將掛牌。總經理李愛玲 19 日表示，明年新增上櫃、興櫃目標只會更高，也希望有第三家日本公司來台上櫃。對於生技新藥公司進入籌資寒冬，今年以來不少公司被迫撤櫃或下興櫃，李愛玲表示，去年櫃買撤銷興櫃 18 家，今年目前為止 19 家，還在正常 20 家以內，撤銷興櫃一般都是推薦券商不願意推薦，多是公司有狀況，券商考量短期內申請機率不大，但櫃買一直有在了解，也平常心看待，只是生技是登興櫃或上櫃的主力族群，撤銷的相對也會較多。



櫃買中心目前上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為 765 家及 252 家，今年內部設定送件上櫃以及送件興櫃公司家數各為 30 家、50 家，到目前為止，已申請送件上櫃公司家數有 31 家，已達成內部設定目標，至於送件興櫃公司家數有 49 家，預計年底前還有 2 家，也會達到目標。



至於明年目標李愛玲表示，明年目標設定的標準只會更高。對於景氣展望是否會影響到送件，李愛玲認為，送件規劃是長遠的，一定要把興櫃也規劃進來，因為至少在興櫃市場有六個月的交易與報價，會有個合理的價格去換算承銷價。



目前上櫃有兩家日本企業掛牌，包括大拓 - KY 與紅馬 - KY，李愛玲指出，日本投資大型法人機構認為，日本跟台灣的產業鏈有高度合作關係，櫃買希望日本不只是來台投資，也希望能整合投資公司的技術，產業上也能有合資。至於櫃買市場能吸引日本企業來台掛牌，主要有三點誘因，包括中小企業的二代接班問題、日本企業要往外發展，對吸引台灣的管理人才有興趣，以及希望能跟台灣產業合作。