康和證、櫃買中心推動日企來台第一上櫃 已有兩家輔導中

為推動外國企業來台上市櫃，擴大台灣資本市場規模，康和證 (6016) 已於 2016 年成功輔導大拓 - KY(8455)第一上櫃，近期與櫃買中心赴日拜訪兩家輔導中的企業，推動日企來台第一上櫃。自從主管機關開放外國企業來台掛牌後，康和證多次與櫃買中心赴日本、越南、中國等地舉辦進入台灣資本市場之說明會，已有初步成效。在日本方面，大拓 - KY 順利於 2016 年第一上櫃，隨後公司於今年收購上櫃公司尚茂(8291)，期待引進日本最新技術，配合台灣材料研發新型印刷電路板，達成收購帶來的最大綜效。



此次，櫃買中心拜訪兩家康和證正在輔導中的日本企業，主要營業項目包括銷售保健食品及產銷汽車零組件、塑料及陶瓷製品等。日本企業面臨國內市場成熟、生產成本上升等問題，進軍海外市場已成為當務之急，盼透過台灣的地理環境及產業發展的優勢，進軍中國市場或東南亞市場。



康和證除了推動日企來台上市櫃的同時，也拓展台日業務合作、企業併購、公開收購等案件，目前已有案件洽談中，成果可期，對於放眼海外市場之日本企業而言，進入台灣資本市場是跨入中國、東南亞市場最好的入口。