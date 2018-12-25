台微體TLC599明年第1季完成第三期臨床 預估2022取得藥證

台微體 (4152-TW) 旗下的膝關節炎藥物 TLC599 近期獲得美國投顧機構的正向看待，台微體預期，公司內部預期 TLC599 將在明年第 1 季開始第三期臨床，2022 年下半年拿到藥證；且除了 TLC599，台微體主治眼疾、術後止痛與罕見癌症的藥物，也都預期在 2020 年進入晚期試驗。

台微體的 TLC599 使用台微體獨家 BioSeizer™長效緩釋技術包裹藥物，主要針對膝關節炎患者做治療，TLC599 與市面上的藥物相比，療效更迅速持久、同時因為施打針頭較小、可以重複施打，在實際應用上也更方便。根據研究顯示，美國每年約有 300 萬人接受普通關節炎藥物注射，市場相當龐大，台微體預期，TLC599 正式上市後，將會為膝關節炎的治療帶來新的選擇。

台微體旗下專攻術後止痛的 TLC590，在前一陣子剛完成一、二期的疝氣術後補修手術試驗收案，預期在明年上半年就能得知初步結果；而治療眼疾的 TLC399，因為施打一次藥效能夠持續 6 個月至 1 年，因此第二期的實驗數據會較 TLC590 晚一些，不過也預期會在 2020 年前完成實驗數據的收集。

台微體提到，旗下還有一款治療罕見癌症的 TLC178，TLC178 的活性藥物 vinorelbine 能有效的治療橫紋肌肉瘤，卻因骨髓抑制，在劑量上受到限制。台微體的 TLC178 則能夠降低藥物毒性、減少給藥頻率，若能夠取得藥證，將有機會獲得售價曾高達 3.5 億美元的優先審查憑證，為台微體挹注營收。