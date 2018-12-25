華府關門 美元暴露於風險中

《彭博社》報導，2018 年即將邁入尾聲，美國華盛頓當局面臨諸多政治風險，使交易員增加看空美元的理由。美元在本月觸及 1 年半以來最強勁的水平，然而，許多分析師預測，美元在明年將處於較艱難的情況。

美國和其他地區出現經濟增長可能放緩的前景，此外，美國總統川普一再抨擊聯準會 (Fed)，令市場擔憂其獨立性將受影響，而聯準會潛在政策錯誤亦是隱憂之一，政治面臨的障礙以及美國政府關門，正在使美元前景變得更加複雜。



布朗兄弟哈里曼銀行 (BBH) 的全球外匯策略主管 Win Thin 表示，市場持續受到上週聯準會升息的衝擊，以及對政府關門和地緣政治風險加劇局面的恐慌。依照最近發展的情況，美元的表現相對良好，但市場對美國政策決策者失去信心將使美元維持脆弱狀態。

彭博美元現貨指數

週一 (24 日) 美元呈現下滑走勢，正突顯了上述風險。週末美國政府因預算問題陷入僵局而關門，且傳聞川普有意開除聯準會主席鮑爾，美元因此對多數 G-10 國家的貨幣將下跌。與此同時，美股跌至 20 個月以來的最低點。



在面臨這些風險之下，週一 (24 日) 投資者湧向美債，10 年期美債殖利率下跌 4 個基點，收於 2.7409%，而貨幣交易商則選擇傳統避險或幣日圓和瑞士法郎。

十年期美債殖利率

Thin 在報告中指出，「將鮑爾開除的舉動將是災難性的，市場可能不喜歡聯準會的政策，但他們將更不喜歡聯準會失去獨立性。」

美國政治並非全球經濟的唯一擔憂，Bannockburn Global Forex 的首席市場策略師 Marc Chandler 認為，歐洲明年面臨的問題，將比美國政府更嚴重。