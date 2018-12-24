智冠搶攻線下金流整合服務 為營運打下第二隻腳

鉅亨網記者林薏茹 台北 2018年12月24號20點24分

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下藍新金融科技事業群，明年將全力搶攻線下多元支付整合服務，提供線下通路「多元支付整合系統 (AIO)」，為營運打下第二隻腳，已有中型量販業者將於明年首季導入，智冠金流交易規模可望較今年倍增，下半年就可望接近損平，且後續可望吸引其他量販業者加入，商機可期。

由於電子支付市場百家爭鳴，台灣大車隊等擁有龐大會員基礎的廠商，也要著手建置自己的支付系統，為在激烈的環境下生存，去年智冠做了成立 30 年來最重大的決定—合併藍新科技，並成立藍新金融科技事業群。智冠集團財管中心總經理鍾興博表示，必須快速將代收代付服務建立起來，達到經濟規模，來協助電子支付業務發展，才得以在市場上存活。

智冠 2016 年金流交易規模為 64 億元，去年合併藍新科技後，藍新集團加上智冠集團總交易規模共達 270 億元，今年在換股整合效益漸顯下，藍新金融科技事業交易規模預估 350 億元，達到 450 億元就可望接近損平。

為協助電子支付業務發展，智冠去年透過合併藍新科技，快速擴大線上代收代付經濟規模，逐漸建立營運的第一隻腳。明年更將整合收單銀行、電子支付、電子票證等各種支付服務，提供線下通路「多元支付整合系統 (AIO)」，全力搶攻線下多元支付整合服務，為營運打下第二隻腳。

由於要做多元支付的整併，有身份上的限制，如銀行業者、電子票證業者或電子支付業者才可進行。但相較於各銀行業者間，因不願讓單一業者獨大，而使支付難以整合在同一系統中，智冠旗下藍新金融科技事業，因非銀行機構，且擁有電子支付牌照，可透過自身優勢，跨越整合多元支付的技術門檻。

藍新金融科技事業開發的多元支付整合系統 (AIO)，第一階段合作夥伴為市佔率高達 7 至 8 成的 8 家銀行信用卡，1 家金融卡，3 種電子票證服務，及 3 種電子支付服務，第二階段還會再串接其他合作夥伴，擴大支付整合規模。

據悉，目前已有中型量販業者，將於明年第 1 季導入藍新金融科技的多元支付整合系統，若上線推行後，成功打造出更為便利的支付模式，後續可望吸引其他量販業者加入，複製相似運作模式至其他通路後，商機相當可期。

在 11 月中旬的法說會上，鍾興博表示，預期在整合效益漸顯下，明年上半年藍新金融科技事業群虧損幅度將大幅縮小，下半年就可望接近損平。而從明年首季就有中型量販業者導入其多元支付整合系統來看，將可大幅提升其交易規模，甚至可望較今年倍增。