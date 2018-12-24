經濟部公布 11月工業生產指數月減4.42% 製造業下滑4.35%

經濟部今日公布，107 年 11 月工業生產指數 111.30，較上月減少 4.42%，其中製造業減少 4.35%；經季節調整後，工業生產減少 2.33%，製造業減少 3.37%。與上年同月比較，工業生產增加 2.09%，其中製造業增加 2.23%，礦業及土石採取業減少 1.24%，電力及燃氣供應業增加 0.37%，用水供應業減少 3.22%。累計 1-11 月與上年同期比較，工業生產增加 4.10%，其中製造業增加 4.42%。經濟部表示，11 月份製造業生產指數 112.55，較上年同月增加 2.23%，連續第 29 個月正成長 (扣除農曆春節因素)，累計 1 至 11 月製造業生產較上年同期增加 4.42%。



在資訊電子產業方面，電子零組件業年增 1.99%，主因新興科技應用拓展，半導體高階製程訂單續增，加上大尺寸電視面板元春備貨需求挹注生產動能，惟中小尺寸面板、印刷電路板等因需求下滑，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業年增 12.12%，主因受美中貿易摩擦影響，伺服器廠商提高國內生產比重，交換器、路由器等網通設備亦受惠轉單效應，致相關設備及零件生產活絡。



傳統產業中，基本金屬業年增 0.72%，主因近期國際金屬行情震盪，市場觀望，加上部分鋼廠熱軋產線維修，致增幅減緩；機械設備業年減 1.06%，主因美中貿易摩擦干擾，大陸市場機械設備投資轉趨保守，加以電子生產設備及零組件因去年集中於下半年出貨，比較基期偏高所致，惟產業自動化設備需求仍殷，抵銷部分減幅；化學原材料業受國際油價急跌及美中貿易摩擦之不確定性影響，市場買氣轉趨觀望，致年減 0.92%；汽車及其零件業年減 16.10%，主因轎車及其相關零組件受車市走緩與進口車搶市之雙重影響而減產，惟貨車買氣提升抵銷部分減幅。



展望未來，隨歐美年終備貨潮接近尾聲，消費性電子產品銷售動能轉弱，以及全球經濟成長走緩、美中貿易爭端未解、國際油價及鋼價等原物料行情震盪走低，製造業生產動能將受抑制。



依據調查，製造業者認為 107 年 12 月生產量將較 11 月增加之廠商家數占 10.1%，持平者占 71.9%，減少者占 18.0%，以家數計算之製造業生產動向指數為 46.1，按產值計算之動向指數為 49.0，預期 12 月生產指數將較 11 月減少。