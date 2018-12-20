經濟部公布 11月份外銷訂單476.8億美元 月減2.7% 年減2.1%

經濟部今日公布，11 月份外銷訂單 476.8 億美元，較上月減少 13.0 億美元或減 2.7%，經季節調整減 2.9%，與上年同月比較，外銷訂單減少 10.0 億美元或減 2.1%，按新台幣計算增 0.4%，累計 1-11 月與上年同期比較，1-11 月外銷訂單 4,684.4 億美元，為歷年同期新高，較上年同期增加 241.1 億美元或增 5.4%。經濟部表示，全球經濟成長放緩，國際原物料價格下跌，加上美中貿易爭端之不確定因素影響，107 年 11 月訂單 476.8 億美元，較上月減 2.7%，較上年同月減 2.1%，1-11 月累計仍為歷年同期新高，年增 5.4%。



按貨品別觀察，資訊通信產品年增率與上年同月持平，主因智慧手機仍居接單旺季，雲端伺服器及網路通訊產品訂單成長，惟筆電需求減少，抵銷部分增幅；電子產品因智慧手機成長放緩、記憶體庫存調整價格下跌，加上虛擬貨幣挖礦用晶片需求疲弱，年減 3.5%；光學器材年減 9.4%，其中大尺寸面板因電視銷售不佳，加上供過於求價格下跌，中小尺寸面板因庫存偏高，價格續跌，惟手機背光模組訂單增加，抵銷部分減幅。



傳統貨品中，基本金屬因貿易保護主義蔓延，市場轉趨觀望，加上國際鋼價下跌，結束連續 27 個月正成長，年減 5.9%；機械受美中貿易課徵關稅之不確定因素影響，投資意願趨於保守，年減 11.0%；近期國際油價急劇下滑，部分塑化產品價格走跌，加上美中貿易摩擦干擾，需求減弱，致塑橡膠製品年減 7.7%，化學品增幅則由一年來雙位數成長降至個位數，僅年增 3.1%。



展望未來，近期全球經濟放緩，國際預測機構普遍下調今年及明年之全球經濟成長率，加上美中貿易爭端之不確定因素干擾，及國際油價震盪，市場轉趨保守觀望，恐抑制外銷訂單之成長動能。



據外銷訂單受查廠商對 12 月份接單看法，預期接單將較 11 月份增加之廠商家數占 16.9%，持平者占 55.6%，而減少者占 27.6%，按家數計算之動向指數為 44.7；按接單金額計算之動向指數則為 47.8，預期 12 月份整體外銷訂單金額將較 11 月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 49.2、45.9 及 49.7。

