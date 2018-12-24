南寶樹脂集團、南台科大合作成立「腎臟保護研究轉譯實驗室」

有鑑於全球罹患慢性腎臟病的人數逐年成長，但慢性腎病的臨床治療方針仍未取得重大突破，南台科技大學與南寶樹脂 (4766) 集團產學合作成立「腎臟保護研究轉譯實驗室」於今 (24) 日舉行揭牌儀式，南寶表示，新成立腎臟保護研究室，已邀請奇美醫學中心加入研究團隊，希望借重學術、醫療與產業三方跨領域的優勢進行長期合作，以開發出具腎臟保護功效的保健食材為目標。現代人生活習慣與飲食的精緻化，慢性腎臟病在全球流行病學一直是個十分重大的健康議題，南寶樹脂集團有鑑於台灣慢性腎病罹患人數日益增加，平均每 10 人就有 1 人罹患慢性腎臟病而不自覺，然而至今西方先進國家在臨床治療上卻仍無有效的治療方針，南寶樹脂集團、南台科大生技系合作成立「腎臟保護研究轉譯實驗室」以開發出具腎臟保護功效的保健食材為目標。



南台科大生物科技系主任吳定峰教授長年與南寶樹脂集團合作，致力於保健食品功效開發，近年研究成果豐碩，並在 2017 年發表刊登於國際期刊，證實蛹蟲草在抗過敏反應上的功效，目前已與南寶樹脂集團合作將蛹蟲草開發為抗過敏功效保健產品，準備進入保健品市場行銷，在近期腎臟細胞初步研究也發現，蛹蟲草同時具有腎臟保護的功效，南寶樹脂集團希望藉由此研究室的成立，確認蛹蟲草護腎保健食品的開發潛力。



南台科大校長盧燈茂說，跨領域「腎臟保護研究轉譯實驗室」的成立，不同於傳統基礎醫學研究方式，係利用跨學科（基礎醫學研究、醫學工程學、生物科技、藥物開發、醫學臨床實證… 等）的研究思維加以整合，有效率的開發新醫療方針，實際用於臨床治療上，期能為台灣腎臟保健醫療有所貢獻。