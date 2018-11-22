歐商會建議放慢離岸風電國產化腳步 沈榮津：經濟部將協調

歐洲商會昨 (21) 日建議，台灣發展離岸風電應以成功啟動為優先，不應過早要求供應鏈在地化。對此，經濟部長沈榮津今 (22) 日表示，可以理解開發商實際面對供應鏈在地化時，所遇到的壓力，將找開發商與本地供應商來談，理解面臨的困難，共同討論品質、價格或交貨期是否合理。

歐洲商會昨日發布 2019 年建議書，針對離岸風電部分，歐洲商會建議，應改善供應鏈在地化相關規定，建議政府以使台灣離岸風場計畫成功啟動為優先考量，不要太早要求達到供應鏈在地化，若本土供應商還未準備就緒，可能使安全性與品質大打折扣，也會降低市場競爭性。

沈榮津今日回應指出，在離岸風電廠商遴選時，就已訂出產業關聯性期程與項目，其內容是經過工業局與開發商召開逾 70 場說明會討論後，所凝聚出的共識，如今要提交產業關聯執行方案前夕，實際上路時可能面臨的時程壓力與成本考量影響也浮出檯面。

沈榮津表示，可以理解開發商實際面對供應鏈在地化時，所遇到的壓力，包括開發商可能擔憂本地廠商經驗不足，是否可能造成交貨時程延誤，而面臨被罰款的情況，另一方面，供應商也可能為盡快回收成本與降低風險，而提高價格，使開發商認為利潤遭到剝削，雙方可能會出現糾結。

對此，沈榮津強調，將會找開發商與本地供應商來談，理解所面臨的困難，共同討論品質、價格或交貨期是否合理，一起面對問題、解決問題並共創雙贏。