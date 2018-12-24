四維航看好散裝航運未來2年表現 本業Q3轉盈明年將辦現增

四維航 (5608) 今(24)日舉行法說會，四維航總經理周英朗表示，對於散裝未來兩年持正面看法，主要是新訂船增加不如過去，加上壓艙水、低硫，油差價等因素，舊船勢必淘汰，看好 2019-2020 年散裝景氣；加上根據 Fearnleys 調查資料顯示，中國採購美國黃豆，對明年第一季表現有幫助，而四維航第三季本業已轉盈，今年力拼本業全年能損平。此外，目前看來第四季及第一季景氣都還不錯，明年將辦現增。四維航前三季營收 29.61 億元，虧損 1.59 億元，每股虧損 0.37 元；其中第三季營收 10.03 億元，虧損 0.19 億元，每股虧損 0.05 元。由於第四季目前看來還不錯，希望力拼本業全年損平。



至於美中貿易因充滿不確定因素，但對穀物可能利多，尤其三百萬噸穀物，至少有 30-40 艘船，75% 將從美西出來，影響到供需，對明年第一季有幫助，至於持股 52.56% 的綠舞觀光飯店平均住房率不到 30%，希望暖冬專案可以提振住房率。加上宜蘭選後由藍營執政，也看好陸客可望回歸，有利綠舞營運，不過綠舞獲利沒那麼快。