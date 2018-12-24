【華冠投顧】武傑電台:不受國際股市影響!台股走出自己的路!



武傑關注個股: 3324 雙鴻、2314 台揚、4947 昂寶 - KY、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析: 孤軍奮戰

台北股市今天平盤小漲 + 0.37 點開出，受到台積電的壓抑，指數開盤不久，立即由紅翻黑；全場加權指數就在平盤下狹幅震盪，終場小跌 - 6 點作收，收在 9639 點，成交量 683 億。

上星期六台股『獨家開市』後，盤勢已經提前反應，導致今天指數就在平盤附近量縮震盪。不過值得特別注意的就是亞股反應，今天亞洲主要股市漲跌亙見；顯示目前亞股對於美股消息面的風暴已經淡化。也就是… 台股內資的反擊，不再只是『孤軍奮戰』；所以本周外資放大假，主力、集團、法人的『作帳行情』，我們更可以樂望看待!!

◇今天強勢的個股有:

9958 世紀鋼、6150 撼訊、6426 統新、6558 興能高、3322 建舜電、3338 泰碩… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

2371 大同、3519 綠能、1439 中和、3579 尚志、5483 中美晶、3532 台勝科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

