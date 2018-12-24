美財長急電銀行證實流動性無虞 專家：是想救市還是製造恐慌？

美國總統川普喜歡把股市表現視為自己的政績，在美股經歷 10 年來最糟糕的一週之後，政府關門時間又可能延長。眼見美股態勢不妙，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 連番動作，希望安撫市場。

梅努欽週日 (23 日) 在推特上表示，他已向包括高盛、摩根大通、富國銀行在內的美國 6 家最大銀行的高管致電，首席執行官們證實，他們有足夠的流動資金，可用於向消費者、商業市場以及所有其他市場運作提供貸款。

此外，梅努欽週一還會與由他擔任主席的美國金融市場工作組召開會談，這個工作小組成立在 1987 年股市崩盤之後，成員包括美國聯準會、證券交易委員會和商品期貨交易委員會的代表。

梅努欽在聲明中說：「我們繼續看到美國經濟強勁成長，以及來自消費者和企業的積極活動。」

梅努欽的意圖很明顯，希望避免週一市場再出現拋售。但推特的文章發布後，市場上出現新的恐慌，因為人們也同時見到，政府似乎在為最壞的情況預做準備。特別是，沒有人在問流動性問題，梅努欽卻特別強調這一點—難道發生了什麼人們未注意到的事嗎？

梅努欽的推文下出現各式的評論，經濟學家克魯曼 (Paul Krugman) 說，梅努欽似乎在創造恐慌情緒，在他發表這些聲明前，他說的這些事似乎沒什麼人擔心。交易員 James Carroll 表示，梅努欽好像把現在當成 2008-09 年及 1987 年的情況在處理。

Eurasia Group 總裁 Ian Bremmer 指出，財政部長在週日致電給最大幾家銀行的高管，以確認他們有現金可以放貸，但這麼做並不會鼓舞人心。

儘管最近股市暴跌，但美國經濟數據仍然相當強勁。目前的市場下滑，更多是由於擔憂貿易戰衝擊、貨幣政策和政治不確定性。 上個月，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 也在演講中表示，金融體系處於穩定。

在上週聯準會升息後，傳出川普可能要開除鮑爾。梅努欽連續發推特澄清，最近他與川普討論了聯準會政策，雖然總統仍堅決反對升息，但從未建議要鮑爾去職，也不認為自己有權力這麼做。