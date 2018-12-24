LINE Pay遭盜刷拒給資料調查 顧立雄：申請純網銀將扣分

日前 LINE Pay 發生一起被盜刷案，檢方要求 LINE 公司提供相關資料卻被拒絕，導致罪證不足無法起訴。立委徐永明今 (24) 日質詢，LINE 打算申請純網銀，萬一未來純網銀發生重大事件，難道能不配合調查嗎？金管會主委顧立雄表示，這次 LINE Pay 事件會納入 LINE 申請純網銀「扣分」的考量。

北市一名陳姓男子去年發現自己的中國信託信用卡，被人綁定在 LINE Pay 共盜刷 1 萬多元，陳姓男子接到帳單後就向警方報案，檢警追查後找到綁定該張信用卡門號為一名梁姓男子，檢方在調查期間，向 LINE 公司要求提供相關資料卻被拒絕，LINE 公司指稱帳號由日本總公司管理，無法提供申請 LINE 帳號的姓名，因此導致北檢日前以罪證不足不起訴梁男。

針對此案，徐永明質詢指出，LINE 出包卻不配合調查，金管會還敢給純網銀執照？依照純網銀審查標準，在「管理機制妥適性」這項評分佔 30%，金管會這項要給幾分？

顧立雄回應表示，這次 LINE Pay 盜刷案，現在是請合作銀行中信銀行配合處理，要銀行去要求這些相關的 LINE Pay 資料，正請中信提出報告到金管會，但目前還沒接到中信報告，所以尚無法釐清 LINE 到底是都不肯給，還是在什麼條件下可以給，但原則上，檢調要求的話不可以不提供。

至於 LINE 申請純網銀是否受到影響？顧立雄表示，這個會列為扣分，任何個資放在國外，都會有這個問題，所謂的雲端資料相關存取的權限，對資料的一個控制性，然後萬一雲端的服務中止的時候，要怎麼取回，或是要確保能夠刪除再儲存等等，一旦跨境做資料傳輸，以後多少會有這個問題，所以當然要例入審查項目。且若證明 LINE 對於境外資料都拒絕提供的話，將會列為純網銀審查時的扣分項目。

雖然顧立雄表示尚未接到中信報告，不過，LINE Pay 團隊已發聲明，指今年 8 月 23 日收到地檢署來函，已經在 8 月 31 日針對地檢署所提的問題詳實回覆，地檢署來函時，請 LINE Pay 協助查詢「有無顧客曾使用非 LINE Pay 會員信用卡的服務」，僅提供信用卡卡號和手機門號，LINE Pay 無法僅從這兩項資料比對岀交易紀錄。若地檢署來函時，能提供更完整的資料和正確陳述事件，十分願意配合檢方的刑事偵查需求，試著交叉比對出交易紀錄，儘早找出嫌疑人，讓事件儘早落幕。