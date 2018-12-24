台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月24日

財政部本周將釋出「綜所稅雙利多」；第一，綜所稅基本生活費用不課稅計算公式，將排除薪資所得特別扣除額（今年為 20 萬元），第二，財政部也將公告 107 年度每人基本生活費用從現行 16.6 萬提高為 17.1 萬元。

銀行團對華映重整、綠能債協的憂心已直接「升高」至母公司大同。據銀行團內部最新清查資料，大同集團最重要的「母體」大同公司，目前在金融圈的債權餘額大約 266 億元，此外則是大同公司對旗下子公司「連帶保證」的額度，根據銀行統計，單是大同對華映的相關保證額度便已高達 50 億元。

台股本周封關倒數最後一周，投資專家研判，在美股持續偏弱情況下，內資將主導本周台股盤勢，因此看好中小型股及集團股走勢，有利於指數震盪攻堅 9,900 點，12 月的月線有機會拚翻紅。



經濟日報

財部大送減稅紅包

外資: 台股「三好」抗震

大型金融機構將掀增資潮

工商時報

銀行團憂 大同財務惡化

封關倒數 台股攻堅 9,900

川普拔鮑爾? 繼任人選有影

聯合報

減稅紅包 149 萬戶受惠

全球央行獨立性 吹逆風

專家: 川普要讓聯準會成代罪羔羊

蘋果日報

4 大警訊 科技股恐面臨 2 年空頭

關稅若升至 25% iPhone 非走不可

矽晶圓釀漲勢 8 吋更勝 12 吋

中國時報

12 萬 3G 用戶 元旦起終止服務

俗買電動機車 把握最後一周

陸擬修法保障外商、智財權

自由時報

股市變色 全球富豪身價縮水 15 兆

美財長滅火︰Fed 主席不會被炒

美股疲外資休 台股難有表現