韓媒：三星電子Q4表現預期將較疲弱

南韓媒體報導，分析師週一 (24 日) 表示，因晶片業務增長減緩，預期三星電子 (005930-KR) 第 4 季的業績較去年同期有所下滑。



韓國當地分析師預期，截至 12 月底的一季，南韓科技巨頭三星電子的營業利潤為 13.9 兆韓元 (123 億美元)，去年同期為 15.1 兆韓元，降幅為 7.6%。三星電子第 3 季的營業利潤為 17.57 兆韓元。



分析師補充指出，銷售額估計為 63.8 兆韓元，年減 3.2%，上一季的銷售額，65.46 兆韓元，三星預計於 1 月初公佈其第 4 季初步財報數據。

第 3 季受益於記憶體產品和 OLED 面板強勁的銷售力道，三星總體營收受到帶動，營業利潤在該季創下歷史新高，但第 4 季預期無法維持相同表現。

但因 DRAM 和 NAND 快閃記憶體全球價格下跌，分析師不看好三星第 4 季的營收前景，若如分析師預期，自 2017 年第 1 季繳出營業利潤 9.9 兆韓元以來，三星季度營業利潤首度降至 14 兆韓元以下。

三星面臨其他的不確定因素包括美中貿易戰、國際金融市場的快速變化以及中國對半導體產業的大規模投資。



然而，以 2018 年整體來看，三星電子預計將創下 62.6 兆韓元的創紀錄營業利潤，打破去年 53.6 兆韓元的紀錄。

三星電子股價 24 日開盤略為走跌，暫報每股 38400 韓元。