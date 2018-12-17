神盾跌停 郭明錤：以超低價搶三星訂單 恐有不利影響

天風國際證券分析師郭明錤今 (17 日) 發布報告指出，神盾 (6462-TW) 恐怕以非常低價策略，取得三星訂單，價格戰對光學式指紋辨識的毛利，已產生不利影響。

郭明錤預計，神盾提供給三星明年上半年新 A 系列機種的光學式指紋辨識單價為 2.5-3.5 美元，顯著低於匯頂 (603160-CN) 的 5-6 美元與市場共識的 4-6 美元。

郭明錤指出，這帶來幾個重大影響： (1) 對匯頂與神盾的光學式指紋毛利率有不利影響、(2) 預估至 2019 光學式指紋報價將降至 2– 2.5 美元或以下 (略高於電容式指紋) (vs. 共識 3.5–5 美元)，與目前的 6–8 美元相較跌幅約 70% 或以上、(3) 未來 2 年內若有第三家光學式指紋供貨商進入，因缺乏出貨紀錄與規模優勢，故報價若不低於 2–2.5 美元將不容易取得訂單，這又會讓價格競爭更激烈、與 (4) 對欲發展並主導一站式方案 (Turnkey solution) 的光學式指紋模塊廠商 (如：歐菲光、信利等)，未來報價將低於 2 美元。

郭明錤建議，投資人須更高度關注匯頂與神盾面臨的下列挑戰，已確保未來 2–3 年能否符合市場預期的獲利高速成長。

神盾股價過去連兩個月上漲，股價由最低 88 元附近，上週漲至 228 元，今天在利空打擊下跌停開出，報 205.5 元。

郭明錤認為，匯頂的挑戰在於身為領導者，需持續透過新方案提升出貨量與維持獲利，以抵銷用於 OLED 面板的光學屏指紋毛利率快速下滑。

相對來說，神盾的挑戰是過去從未有任何屏指紋出貨紀錄，出貨給 Samsung 的光學屏指紋大量生產時程，必須不受近期因質量問題需修改規格而影響 (若出貨遞延可能導致訂單轉向匯頂)。必須有夠好的生產良率，以降低低價策略對獲利負面影響。

郭明錤指出，如今依舊正向看待指紋辨識產業，但建議投資人關注供貨商在面臨更激烈價格競爭時，獲利能否如預期。