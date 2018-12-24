新興市場2019年展望：風險四伏

《彭博社》報導，新興市場股市市值自 1 月份以來已蒸發約 5 兆美元，近期出現反彈跡象，但分析師認為不會持續太長的時間。美國聯準會升息、美元仍然強勢、美中貿易戰、油價走跌以及拉丁美洲兩大經濟體出現民粹主義領導者都可能對市場構成壓力。

MSCI 新興市場指數日線走勢圖

聯準會和美元

美國聯準會於 12 月 19 日宣布升息 1 碼，同一時間，新釋出的利率點陣圖顯示，明年升息預測從 3 碼下調成 2 碼，然而，聯準會主席鮑爾在會後的評論，不如市場預期般溫和，投資者將密切觀察聯準會政策。



歐洲央行 (ECB) 計畫退出 QE，將停止購債，過去 ECB 購債涵蓋高收益的波蘭債與匈牙利債，此舉可能迫使東歐國家央行升息，這些國家長期以來一直拒絕升息。

在亞洲新興市場，嚴重依賴外資的經濟體將面臨維持貨幣穩定，以及阻止資金外流的挑戰，如印尼。

美中貿易戰

美中雙方仍未能達成貿易協議，中國國家主席習近平向中國軍方和商業人士表示，中國不會輕易滿足美國的貿易和投資要求。世界兩大經濟體之間緊張局勢升溫，將對亞洲資產造成打擊。



民粹主義領導者



巴西和墨西哥轉由民粹主義總統領導，巴西總統 Jair Bolsonaro 表示他將計畫把國營事業私有化，並且聘請 Paulo Guedes 為其首席經濟顧問之後，巴西股市創下歷史新高，但巴西新任總統面臨改革該國養老金體系的嚴峻挑戰，這將是維持巴西市場反彈的關鍵。

墨西哥方面，Andres Manuel Lopez Obrador 上任後宣布 130 億美元的機場新建計畫，使得投資者感到緊張，他近期發布了 2019 年偏向保守的財政計畫，並表示願意向資助機場新建計畫的債券持有者買回債券，市場擔憂程度略有下滑。投資者將關注政府是否能在預算之內，支出更多於社會福利項目。

油價崩盤

10 月初，布蘭特原油暴跌至每桶 55 美元以下，對於許多開發中經濟體皆為壞消息。以沙烏地阿拉伯為例，彭博經濟研究指出，該國需要油價達到每桶 95 美元的水平，才能平衡其 2019 年預算。

MSCI 決定從明年開始將沙烏地阿拉伯納入其新興市場指數，但沙國因記者 Jamal Khashoggi 被謀殺一案，飽受西方國家批評，被納入 MSCI 指數是否能成功吸引資金仍是未知數。

選舉



明年數個新興市場國家將進行重要選舉，印度將在 4 月或 5 月進行大選，瑞士信貸的分析師表示，針對聯合政府出現的可能風險，市場尚未進行定價，這可能會破壞總理莫迪 (Narendra Modi) 的經濟改革。



泰國將於 2 月 24 日舉行大選，投資者擔心社會動盪的可能性。印尼的大選則在亞 4 月 17 日，現任總統 Joko Widodo 面臨主要競爭對手 Prabowo Subianto 的挑戰。



阿根廷將在 10 月舉行大選，受外國投資者歡迎的 Mauricio Macri 承受壓力，隨著經濟陷入衰退，通膨率接近 50%，投資者擔憂選民可能轉向支持前民粹主義總統 Cristina Fernandez de Kirchner.。

5 月的大選，將是南非總統 Cyril Ramaphosa 的關鍵考驗，若他的政黨未能贏得多數，他可能被迫延遲市場友好的改革，例如透過裁員或出售資產來降低國營事業的負債。花旗集團的數據顯示，這可能會導致該國信用評級被下調，以及數十億美元的資金流出。